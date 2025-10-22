Zincirin yeni halkası Four Points by Sheraton Elazığ, modern tasarımı, konforlu odaları ve üstün hizmet anlayışıyla misafirlerini ağırlamaya başladı.

Elazığ’ın kalbinde konumlanan otel, hem iş hem de turistik seyahatler için ideal bir buluşma noktası sunuyor. Modern mimarisi, ferah ve şık odaları, yerel tatları dünya mutfağıyla buluşturan restoranı ve samimi hizmet anlayışıyla Four Points by Sheraton Elazığ, konuklarına konforlu bir konaklama deneyimi vaat ediyor.

Otel bünyesinde; toplantı ve etkinlik salonları, fitness merkezi, spa alanı ve özel organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek çok amaçlı salonlar bulunuyor. Böylece Four Points by Sheraton Elazığ, hem iş dünyasının hem de tatilcilerin beklentilerini en yüksek standartlarda karşılamayı hedefliyor.

Marriott International’ın global kalite standartlarını yerel kültürün sıcaklığıyla birleştiren Four Points by Sheraton Elazığ, bölgenin turizm potansiyeline yeni bir dinamizm kazandırmayı amaçlıyor.

