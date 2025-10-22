Turgay Bozkurt, yaptığı açıklamada adaylık kararını uzun bir değerlendirme süreci sonunda aldığını belirterek, “Aday olmadan önce esnaflarımızla, dostlarımızla ve ailemle istişare ederek bu kararı verdim. Baba mesleğimiz olan kahveciliği, Elazığ’da hak ettiği yere taşımak için ekibimle gece gündüz çalışacağız,” dedi.

“BABAMIN MİRASI HİZMETTİR”

Bozkurt, konuşmasında babası merhum Nihat Bozkurt’un, yıllar boyunca Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Esnaf Odası’nda başkanlık yaptığını hatırlatarak, “Rahmetli babam odamıza ve esnafımıza uzun yıllar hizmet etti. Allah nasip ederse, başkan seçilirsek, onun bıraktığı yerden devam ederek esnafımıza en iyi şekilde hizmet etmeye çalışacağız,” ifadelerini kullandı.

“ESNAFIN SORUNLARINI BİLİYORUZ, ÇÖZECEĞİZ”

Bozkurt, esnafın karşılaştığı ekonomik zorluklara ve sektörde yaşanan değişimlere de dikkat çekti. Esnafının ilimizde yaşanan deprem ve pandemi sonrası süreçte büyük sıkıntılar yaşadığını belirten Bozkurt, “Esnafımızın sorunlarını yakından biliyoruz. Krediye erişimden vergi yüklerine, dükkan giderlerinden rekabet koşullarına kadar birçok konuda çözüm üreteceğiz. Esnafımız hiç merak etmesin, sorunlarımızı biliyoruz ve çözeceğiz,” diye konuştu.

“BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜ BİR ODA”

Bozkurt, “Bizim hedefimiz sadece seçim kazanmak değil, Elazığ kahvecilerinin ve kıraathanecilerinin geleceğini birlikte inşa etmektir. Tüm meslektaşlarımızın sesi olacağız. Kapımız herkese açık olacak,” ifadelerine yer verdi.