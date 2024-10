DAİMFED Malatya Şubesi’nin 1. Olağan Genel Kurulunda Başkanlığa yeniden İnşaat Yüksek Mühendisi Kadircan Esen seçildi. Esen burada yaptığı konuşmada, 2010 yılından sonra yapı denetim uygulama esaslarına göre yapılan deprem yönetmeliğine uygun 6 bin 390 yapının 3’ünün 6 Şubat depreminde yıkıldığını belirterek, “Malatya’daki yeni binalar can güvenliği açısından sınavı geçmiştir” dedi.Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Malatya Şubesi 1. Olağan Genel kuruluna Malatya İnşaat Müteahhitleri Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, Mimarlar Odası Malatya Şube Başkanı Yunus Emre Fidanel, MAGİNDER Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karademir, MİAD Malatya Şube Başkanı Mevlüt Alçık, ASKON Malatya Şube Başkanı Mustafa Şarlak, ANESİAD Malatya Şube Başkanı Mehmet Emin Doğaner, STK temsilcileri ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından yapılan seçimde Kadircan Esen’in mevcut başkanlığındaki yönetim güven tazeledi. Oylama sonrası tekrar seçilen İnşaat Yüksek Mühendisi Kadircan Esen yaptığı konuşmada geride kalan 5 aylık süreci değerlendirdi. Yapılan çalışmaları ve sunulan raporları üyeler ile paylaşan Esen, ancak bütüncül ve kolektif çalışma ile bu zor günlerin geçeceğini, bu şehrin eski günlerinde kavuşacağını söyledi. Hiç bir şekilde çalışmalarından geri adım atmayacaklarını da ifade eden Esen, “Çalışmalarımız ve önerilerimiz reddedilebilir, gerçekleşmeyebilir yada önemsenmeyebilir. Önemli olan burada bizim sektöre ve şehre olan borcumuz. STK’lar olarak bu çalışmaları yapmak ve sunmaktır. Takdir ve yetki icra makamlarınındır” şeklinde konuştu.“Toplumsal düzen sağlanmadan yapılacak yeni binalar bir anlam ifade etmiyor”6 Şubat depremi sonrası aradan geçen 20 ayda 500’ün üzerinde intihar, 10 binin üzerinde trafik kazası ve yüzde 100’lere varan artış oranı ile aile içi şiddet, boşanma, hırsızlık, madde bağımlılığı, saldırı ve benzeri asayiş olaylarının arttığını belirten Esen, “Bu durum ne yazık ki bizleri bu şehirde zor günlerin beklediğinin habercisi olma yönüne sevk ediyor” dedi.Tüccar-mühendis ve bir aile ferdi olarak bu tablonun kendisini de fazlasıyla endişelendirdiğini ifade eden Esen, “Bu salonda bulunan herkesin ticareti ve ailesi için, benzer endişelere sahip olduğunu, bana yakın düşünceler içerisinde olduğunu tahmin etmek zor olmasa gerek. Toplum düzenini ve psikolojisini güçlendirmeden yapacağımız yeni binaların hiçbir öneminin olmayacağının altını çizmek istiyorum. Bunun en temel yolu şehrin hafızalarını muhafaza edip, sosyal-kültürel ve ekonomik birliktelik sağlamaktır. Bu gibi derneklerin bu birlikteliğe öncülük ettiğini unutmayalım. DAİMFED ve benzeri STK oluşumları böyle bir zaman diliminde şehrin geleceği açısından önem arz ediyor” ifadelerine yer verdi.“Deprem yönetmeliği mal güvenliği hususunda istenen performansı veremedi”2010 yılından sonra yapı denetim uygulama esaslarına göre yapılan deprem yönetmeliğine uygun 6 bin 390 yapının 3’ünün 6 Şubat depreminde yıkıldığını belirten Esen, “Malatya’daki yeni binalar can güvenliği açısından sınavı geçmiştir. Mevcut deprem yönetmeliği can güvenliğini sağlamış olup mal güvenliği noktasında istenen performansı gösterememiştir. Deprem yönetmeliğindeki tasarım ivmeleri gerçek deprem ivmelerinin 1/3’ü oranda geride kalmıştır. Mal güvenliğinin kısmen sağlanamaması ve kamuoyu ile yeterli doğru teknik bilgilerin paylaşılamaması ne yazık ki toplumu çok gergin hale getirmiştir. Üzülerek söylemeliyiz ki depremden önce Malatya kentsel dönüşüm işleyişinde en pasif illerden biriydi. Dönüşümde eski binaların yenilenmesine katkı sunamayanlar ve 2020 yılındaki Elazığ depreminde hasar tespitlerinde doğru yorumlama geliştiremeyenler, ilimizde inşaatçılar ile vatandaşları karşı karşıya getirmeye vesile olmuşlardır” ifadelerini kullandı.Malatya İnşaat Müteahhitleri Başkanı Mehmet Bülbüloğlu’da DAİMFED ile kendi temsil ettiği kurum arasında sağlanacak iş birliğinin önemine değinerek, “Hep birlikte Malatya için güçlü bir şekilde çalışacağımızı ifade etmek istiyorum. Birlikte hareket ederek, şehrimizin kalkınmasına katkı sağlayacağız” dedi.Mimarlar Odası Malatya Şube Başkanı Yunus Emre Fidanel de, DAİMFED ile diğer sivil toplum kuruluşlarıyla sürekli iş birliği içerisinde olacaklarını belirtti. Fidanel, “Malatya’nın daha ileriye gitmesi için her zaman ortak paydada buluşacağız. Hep birlikte bu şehre hizmet etmeyi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.MAGİNDER Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karademir, Malatya’nın geleceği için diğer sivil toplum kuruluşları ile çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, “İnşallah DAİMFED ve diğer STK başkanları ile birlikte bundan sonra Malatya’nın geleceği için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.MİAD Malatya Şube Başkanı Mevlüt Alçık’ta Malatya’nın yeniden inşası ve eski günlerine geri dönmesi adına STK’lar olarak el birliği içerisinde çalışmaya hazır olduklarını dile getirirken ASKON Malatya Şube Başkanı Mustafa Şarlak ise güven tazeleyen Kadircan Esen ve yönetimine başarılar dileyerek bundan sonraki süreçte de iç birliği içerisinde şehrin yeniden ayağa kalkması adına her çalışmada birlikte olacaklarını söyledi.Genel kurul, katılımcılara teşekkür edilmesiyle sona erdi. DAİMFED’in yeni dönemde gerçekleştireceği projeler ve iş birlikleri, Malatya’nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına önemli katkılar sağlaması bekleniyor.