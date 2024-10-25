AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın’ın girişimleriyle Kars’a 37 doktor atandı.Kars’ta doktor eksikliğinin giderilmesi için Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile görüşen Çalkın, Kars’a 27 uzman hekim, ve10 pratisyen hekim, olmak üzere toplam 37 doktorun atanmasını sağladı.Karslıların sağlığına çok önem verdiklerini ifade eden Milletvekili Adem Çalkın, “Hemşehrilerimizin sağlığına çok önem veriyoruz, bunun için elimizdeki imkanları sonuna kadar seferber etmekten geri durmuyoruz. Kars’ımızda sağlık bizim hizmette önceliklerimiz arasında. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve bakanlık yetkililerini Kars’ımızda ağırlayarak, şehrimizin sağlık alt yapısını güçlendirmek, mevcut durumumuzu daha da iyi hale getirmek için hem incelemeler, hem de koordinasyon toplantıları gerçekleştirdik. Diğer gelişmiş şehirlerimizde hangi sağlık hizmeti varsa bunları Gazi Kars’ımıza getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.Öte yandan 119. DHY atamalarında; Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne 9 Uzman Hekim, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelere 18 Uzman Hekim ve 10 Pratisyen Hekim, olmak üzere toplam 37 Doktor’un Gazi Kars’a ataması yapıldı. Doktorların kısa sürede kentte gelerek görevlerine başlayacağı öğrenildi.