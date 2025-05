Zirai donun vurduğu Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde kilosu 400 liraya kadar çıkan kiraz yaprağı üreticinin ümidi oldu.Malatya’da 12 Nisan’da etkili olan zirai don, başta kayısı olmak üzere tüm meyve ağaçlarında hasara yol açtı. Yeşilyurt ilçesinde dalbastı cinsi kiraz ağaçları dondan etkilendi. İlçenin önemli geçim kaynaklarından biri olan kiraz üretiminde bu yıl meyve kaybı yaşanırken, üreticiler gözlerini ağaçlardaki yapraklara çevirdi.Coğrafi işaret tescilli Yeşilyurt kiraz yaprağının kilosu 350-400 lira arasında alıcı bulurken, üreticiler yoğun talep olduğunu belirtti. Kiraz üreticisi Mehmet Ali Özdendi, don nedeniyle kayıp yaşadıklarını söyledi. Özdendi, "Bazı ağaçlarda daha yaprak dahi yok, birkaçında yaprak yeni yeni büyümeye başladı" dedi. Bu yıl kiraz olmayınca yapraklarının ilgi gördüğünü ve fiyatlarının arttığını anlatan Özendi, "Meyve yok, meyve olmayınca da otomatikman her şey yaprağa döndü. Yaprak şu anda 350-400 lira arasında fiyatlara gidiyor. Vatandaşa yüksek gelebilir ama emeğini bilmek lazım. Emek isteyen bir iş, bir adam 1,5-2 saatte bir kilo kiraz yaprağı toplayabilir, o da ancak parasını karşılar. Şu anda da toplama süresi 1,5-2 saat arasında değişiyor" şeklinde konuştu.Kiraz üreticisi olarak bu yıl yaprak toplamaya mecbur kaldıklarını ifade eden Özendi, "Yani yaprak toplamak kolay değil ama mecbur kaldık. Vatandaş yaprak alıyor, yemesi için, yaprak köftesi yapmak için. Yeşilyurt’un en meşhur şeyi zaten bu. Şu anda biz de yaprakla uğraşıyoruz. Marketlerde sade vatandaşa satılmaz bu, ama bilen, arzulayan, seven her zaman istekle sipariş veriyor. İstanbul, İzmir, Mersin, buralara Malatya’dan gidenler, diğer illere gidenlerin hepsi bu işi biliyor, oralardan da istek geliyor. Bazı vatandaş pahalı diyor, bazıları normal buluyor. Bütçeye göre değişiyor. Kimine ağır gelir, kimine normaldir. Onun için bir şey diyemiyoruz" diye konuştu.