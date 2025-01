MÜSİAD Malatya Şubesi’nin 23. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Yunus Akçin, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. Akçin, konuşmasında Malatya’nın ekonomik kalkınması, ihracat hedefleri ve depremin ardından şehrin yeniden yapılanması için büyük adımlar atacaklarını vurguladı.Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) 23. Olağan Genel Kurul Toplantısında Yunus Akçin güven tazeledi. MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, genel kurulda yaptığı açılış konuşmasında, “Bugün burada yalnızca bir genel kurul gerçekleştirmiyoruz. Bugün, bir muhasebe yapıyor, geride bıraktığımız iki yılı değerlendiriyor ve geleceğe dair yeni hedefler belirliyoruz. Çünkü biliyoruz ki her başarı bir planlama, her hedef bir inanç ve her ilerleme bir dayanışma gerektirir” dedi.Malatya’nın Türkiye’nin ekonomik sıralamasında 62. sırada yer aldığını ve bu tabloyu değiştirmenin en temel öncelikleri olduğunu ifade eden Akçin, “Şehrimizin ihracat rakamları bugün 450 milyon dolar seviyesindedir. Bu rakamı, 1 milyar dolar seviyesine çıkarmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü Malatya’nın zenginliklerini, yalnızca yerel değil, küresel pazarlara taşımak en büyük sorumluluğumuzdur” ifadelerine yer verdi.6 Şubat depremlerin herkesin hayatında derin izler bıraktığını ve yıkımın büyük olduğunu ifade eden Akçin, “Deprem bir yıkım olduğu kadar şehrimizin planlı bir şekilde yeniden inşası için bir fırsatı da beraberinde getirmiştir. Malatya’mızın modern bir şehir olma yolunda yeniden yapılanması için bu süreci iyi değerlendirmeliyiz. Artık şehrimizin gündemi yalnızca depremle değil, büyüyen ekonomisi, gelişen turizmi, artan tarımsal üretimi ve yükselen ihracatıyla anılmalıdır” diye konuştu.MÜSİAD Malatya Şubesi olarak 30 yılı aşkın süredir bu büyük yapının bir parçası olmaktan gurur duyduklarını da dile getiren Akçin, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Malatya’nın sanayi, ticaret ve tarımda hak ettiği yere gelmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.Son dönemde özellikle asrın felaketi depremin ardından Malatya’da bazı ekonomik dengesizliklerin yaşandığını gördüklerini de belirten Akçin, “Hatta çevre illerde dahi malzeme fiyatlarının daha düşük olduğuna dair söylemler, şehrimizin ekonomik dinamiklerini ve ticari itibarını olumsuz etkiliyor. Buradan tüm esnafımıza, sanatkarlarımıza ve tüccarlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum: Ahilik kültürünün temel değerleri olan ’sürümden kazanma’ ve ’bereket’ anlayışını yeniden hatırlamalıyız. Ticaretin amacı, yalnızca bireysel kazanç değil, aynı zamanda topluma hizmet etmektir. Fiyatları makul seviyelerde tutarak hem kendimize hem de şehrimize uzun vadeli bir kazanç sağlayabiliriz. Birlikte kazandığımızda, kazanç da bereket de artar. Malatya, tarih boyunca dayanışma ruhuyla bilinen bir şehir olmuştur. Bugün bu ruha her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Gelin, Malatya’nın geleceğini hep birlikte inşa edelim ve bu güzel şehri kalkınmanın ve bereketin simgesi haline getirelim” şeklinde konuştu.Daha sonra söz alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’e genel kurulda güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçilen Yunus Akçin ve yönetim kurulunu tebrik ederek, “İş dünyamızım temsilcileriyle birlikte Malatya’mız için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.Tasarruf tedbirlerine rağmen deprem bölgesinde asla bir kısıtlama yapılmadığını belirten Er, “Malatya’nın her tarafı şuan şantiye halinde. 3 ay önce gittiğimiz bir şantiyeye şuan gittiğimizde konutların neredeyse bitme aşamasına geldiğini görüyoruz. işler çok hızlı ilerliyor. Allah’ın iziyle depremi fırsata çeviriyoruz. Malatya’yı 2 sene sonra tanıyamayacaksınız inanın. 2025 yılı sonu itibariyle tüm konut ve işyerleri teslim edilmiş olacak” ifadelerini kullandı.Vali Seddar Yavuz ise konuşmasında 6 Şubat depremlerinin ardından büyük bir yıkım yaşandığını belirterek, “Ancak bu süreçte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde devletimiz, milletimiz ve her bir vatandaşımızın seferberliğiyle büyük bir dayanışma örneği sergilendi. Bu süreç, milletimizin gücünü bir kez daha ortaya koymuştur. Şunu unutmamalıyız ki, sınanmayan bir şeyin mukavemetini ve başarısını ölçmek mümkün değildir. Biz, büyük bir medeniyetin mensupları olarak dayanışma ve yardımlaşma ruhumuzu her defasında kanıtlıyoruz” ifadelerine yer verdi.Kırsalda 863 lokasyonda konut inşasının sürdüğünü ve hava şartlarının elvermesi durumunda birkaç ay içinde teslim edileceğini ifade eden Yavuz, “Şehir merkezinde ise en büyük sorun olan rezerv alanlarda büyük adımlar atılmıştır. Geçmişte sahada karşılaşılan sorunlar nedeniyle projeler hayata geçirilemiyordu. Ancak bugün, şeffaf ve samimi bir yaklaşımla süreci başarıyla yönetiyoruz. Herkesin güvenle yaşayabileceği ve ticaret yapabileceği mekanlar inşa ediyoruz. Bu çerçevede, Malatya’yı yeniden Doğu’nun parlayan yıldızı haline getirmek için çalışıyoruz. Şehirler arası rekabetin arttığı bu dönemde Malatya markasını güçlendirmek, turizm ve sanayi alanında gelişim yapmak hayati önem taşımaktadır” şeklinde konuştu.2025 yılını Malatya için bir milat yılı olarak kabul ettiklerini de belirten Yavuz, “Bu yıl boyunca her ay teslimat yapmayı planlıyoruz. Mayıs ve Haziran aylarında rezerv alanlarda teslimatlar çok daha yoğun olacak. Bu dönemde blok blok teslimatlara başlayacağız” diye konuştu.Toplantıya, Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, eski AK Parti Malatya milletvekilleri Mustafa Şahin ve Hakan Kahtalı, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, ilçe belediye başkanları, siyasi parti il başkanları, kurum müdürleri, MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, STK temsilcileri ve iş adamları katıldı.