Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından öğrencilere çocukluk çağında fiziksel aktivitenin önemi konulu eğitim düzenlendi.Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü, öğrencilere yönelik bilgilendirme eğitimlerine devam ediyor. Eğitimler çerçevesinde Şehit Mehmet Aygün Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından öğrencilerine yönelik çocukluk çağında fiziksel aktivitenin önemi konulu eğitim düzenlendi. Eğitim sırasında öğrencilere günlük yaşamlarında fiziksel aktivitelerini artırmaya yönelik pratikler gösterilerek, düzenli egzersizlerin ruh sağlığına olumlu etkileri hakkında bilgilendirmede bulunuldu.