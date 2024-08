Van’da bulunan birçok mağaza ve market, Gazze’de soykırım uygulayan İsrail’e doğrudan ve dolaylı olarak destek veren firmaların ürünlerini satmıyor.İsrail, 2 milyon insanın yaşadığı Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda genelde çocuk olmak üzere çok sayıda insan yaşamını yitirdi. Bu kapsamda saldırılar süresince İsrail’e doğrudan ve dolaylı olarak destek veren firmaların ürünleri ise boykot ediliyor. Van’da da Gazze’ye yönelik saldırıları protesto eden market ve mağaza yetkilileri, 7 Ekim tarihinden bu yana boykot listesinde yer alan ürünleri almayarak, tamamen yerli üretime yöneldi. Yerli alternatif ürünlerle ticaretine zarar etmeden devam eden işletmeler, süreçte cirolarının da arttığını belirtiyor.Öte yandan, 7 Ekim öncesi almış oldukları bazı ürünleri de reyonda bulunduran işletmeler, bu ürünlerin üzerine ‘boykot’ etiketi yapıştırdı. İşletme yöneticileri, normal zamanda birkaç haftada tüketilen söz konusu bu ürünlerin aylarca reyonda kaldığını ve satın alınmadığını söyledi.“Boykotun ülkeye faydası oldu”İHA muhabirine konuşan esnaf Uğur Baş, boykot ürünlerini tamamen terk ettiklerini belirtti. Bir taraftan boykotu terk ederken bir taraftan da yerel ürün satışına geçtiklerini ifade eden Baş, “Şu an yüzde 99 yerel ürün portföyü ile hizmet veriyoruz. Yerel markalarımız yeterince kaliteli ve çeşitliliği yüksektir. Boykotun ülkeye faydası oldu. Örneğin yerel bulaşık makinesi tabletini daha önce bulamıyorduk, şu an 8 markamız bu tabletlerden üretiyor. Biz sadece İsrail odaklı bir boykot yapmıyoruz. İsrail’e desteğini açıklayan tüm firmaların mallarını mağazamızdan çıkardık” dedi.Market olarak yüzde 99 yerel ürünlere döndüklerini dile getiren Baş, 7 Ekim tarihi öncesi ellerinde bulunan yabancı markaları tüketemediklerini, vatandaşın bu konudaki duyarlılığının da yüksek olduğunu kaydetti.“Ciromuz arttı”Mağaza müdürü Cesim Gülsaran ise her zaman mazlum insanların yanında olduklarını belirterek, “Bizim elimizden gelen bir boykotsa onu da uygulamaya çalışıyoruz. 7 Ekim öncesi almış olduğumuz ürün grupları hariç, o günden sonra tek bir İsrail ürünü almadık. Rızkı veren Allah’tır. Bu durumda satışlarımız, düşerse de düşsün diyorum ama öyle olmadı. Boykot ettiğimizden beridir ciromuzun arttığının farkındayız. Her ürünün muadilini bulabiliyorsunuz. Bu konuda sıkıntı yaşamıyoruz. Yerli ürünlerimizi bırakıp, başka kapıya yönelmemeliyiz” diye konuştu.