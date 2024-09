Fizyoterapist Hasan Basri Yaman, hareket etmenin hem fiziksel hem de ruhsal sağlığın korunmasında ve geliştirilmesinde önemli olduğunu dile getirdi.Düzenli fiziksel aktivitenin, kalp hastalığı, inme (felç), diyabet (şeker hastalığı), hipertansiyon (yüksek tansiyon), obezite (şişmanlık) ve demans (bunama) gibi hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için önemli olduğunu vurgulayan Fizyoterapist Hasan Basri Yaman, “Yeterli fiziksel aktivite, her yaş ve sağlık koşuluna göre değişiklik gösterse de haftada 3-4 kez yapılan, 30-60 dakika süren orta şiddette fiziksel aktivitenin bile genellikle sağlığımız üzerinde olumlu etkiler açığa çıkardığı bilimsel çalışmalarla gösterilmiştir. Erken yaşlardan itibaren dans etmek, denge egzersizleri yapmak, hareketli oyunlar oynayarak aktif olmak gibi egzersiz alışkanlığı kazanılması önemlidir.” şeklinde konuştu.“Egzersiz için vakit bulmak zor olduğu kadar da kolay”Erişkinlikte yoğun iş yaşantısı içerisinde egzersiz için vakit bulmanın zor olabileceğini hatırlatan Yaman, “Özellikle oturarak çalışılan işlerde egzersiz çok daha kıymetli hale gelir (Çalışma saatlerinin büyük bir kısmını sandalyede oturarak, bilgisayar karşısında çalışarak geçiren meslek gruplarında özellikle bilek, dirsek, boyun, sırt ve bel ağrıları çok fazla görülmektedir.). İş sonrası yürüyüş yapmak veya iş saatleri içerisinde masa başı egzersizleri uygulamak faydalı olacaktır. Ayrıca, evde geçirdiğimiz zaman dilimlerinde kendimize ayıracağımız 15 dakikalık aralarda egzersiz yapabiliriz. Egzersiz için ayrıca bir zaman ayıramıyorsak, bir şeyi yaparken bize fiziksel haraketlilik sağlayacak şekilde yapmaya özen göstermek de bir seçenektir. Örneğin, cep telefonu ile konuşurken evin içinde yürüyüşler yapabiliriz.” dedi.“Düzenli egzersiz ve fiziksel aktivite yaşam kalitesinin artırır”Dünya Sağlık Teşkilatı’nın her gün en az yarım saat egzersiz önerdiğini ifade eden Fizyoterapist Hasan Basri Yaman, Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Bülteni’nde kaleme aldığı yazıda şöyle dedi, “İşe gidip gelirken bir durak erken inebiliriz. Markete veya başka bir yere gideceksek kısa mesafe ise yürüyerek gidebilir, yoksa arabamızı yürüyüş mesafesinde olacak şekilde ulaşmak istediğimiz yerden uzağa park edebiliriz. Binalarda katlar arasında gidiş gelişlerimizde asansör yerine merdiven kullanmayı tercih edebiliriz. Açık havaya çıktığımızda; bisiklete binmek, yürüyüş veya koşma gibi o an bize uygun olan egzersizi yapabiliriz. Yürüyüş yaparken cep telefonumuza adım sayar indirerek günlük ortalama kaç adım attığımızı hesaplayabilir veya telefonumuzda zaten adım sayar varsa günlük kontrol edip kendimize hedefler belirleyebiliriz. Düzenli egzersiz ve fiziksel aktivite yaşam kalitesinin artırılması ve daha sağlıklı yaşlanma için önemlidir.”