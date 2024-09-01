Tüm Türkiye’de olduğu gibi Elazığ’da da KPSS ön lisans maratonu yaşandı. Kapı kapanmadan sınava yetişmek isteyen adaylar, maraton koşucularına adeta taş çıkarttı. Bazı adaylar saniyelerle içeri girdi.Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumu başladı. Elazığ’da sınava girecek olan adaylar, sınav saatinden önce girecekleri okullara akın etti. Adaylar detaylı üst araması ve kimlik kontrolünden sonra içeriye alındı. Saat 10.00 itibarıyla okullarda kapılar kapatıldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sınava geç kalan adaylar, kapı kapanmadan sınav salonuna yetişebilmek için ter döktü. Çevrede bulunan vatandaşların ve görevlilerin koşmasını istediği adaylar, kapı kapanmadan yetişebilmek için yoğun çaba sarf etti. Maraton koşucularını andıran adaylar, birbirleri ile kıyasıya yarıştı. Adaylar kapıların kapanmasına saniyeler kala içeri girdi. Görevlinin uyarılarının ardından okulun giriş kapısı kapatılırken, adayların yakınları ise dışarıda beklemeye başladı.KPSS’ye girecekleri için heyecanlı olduğunu belirten Ahmet Taşkın, “İnşallah hedeflerimiz doğrusunda istediğimiz alırız. Yoğunluk ve trafik var. İnşallah bütün arkadaşlarımız hedefini kazanabilir. Herkese başarılar diliyorum" dedi.KPSS’ye girmek için okul önünde olduğunu belirten bir diğer vatandaş Miraç Meriç, “Arkadaşlarımızla birlikte sınava girmek için geldik. Trafikten dolayı yoğunluk vardı. Pek heyecanlı değilim. 2026 yılındaki KPSS’ye hazırlandığımız için rahatım” ifadelerini kullandı.