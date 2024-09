Tunceli İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Duran, genellikle bireylerin ikametlerine yakın ve kolay ulaşılabilir konumda olan aile hekimlerinin, hizmet verdiği toplumu her yönüyle tanıması, aile, çevre ve iş ilişkilerine değerlendirmesine imkan sağladığını söyledi.Halk Sağlığı Haftasının “Her adımında aile hekimin yanında” temasına ilişkin açıklama yapan Tunceli İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Duran, “Türkiye’de birinci basamak sağlık hizmetleri sunumunda aktif rol oynayan aile hekimliği uygulaması kapsamında 8 bin 202 Aile Sağlığı Merkezi, 28 bin 357 aile hekimliği birimi bulunmaktadır. Aile Hekimliği Birimlerinde, aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı tarafından tanı ve tedavi edici sağlık hizmetleri ile birlikte sağlık danışmanlığı, aile planlaması, koruyucu sağlık hizmetleri sunulmaktadır. Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında aşılama, kanser taramaları, kronik hastalık taramaları yapılmakta olup bu hizmetler hastalıklardan korunmanın en önemli basamağıdır” dedi.Aile hekiminin ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetleri verdiğini de hatırlatan Dr. Duran, “Kayıtlı kişilerin yaş, cinsiyet ve hastalık gruplarına yönelik izlem ve taramaları yapar. Periyodik sağlık muayenesi yapar. Tetkik hizmetlerinin verilmesini sağlar ya da bu hizmetleri verir. Kendisine kayıtlı kişileri yılda en az bir defa değerlendirerek sağlık kayıtlarını günceller. Evde takibi zorunlu olan özürlü, yaşlı, yatalak ve benzeri durumdaki kişilere evde veya gezici/yerinde sağlık hizmeti verir. Aile sağlığı merkezi şartlarında tanı veya tedavisi yapılamayan hastaları sevk eder. İlgili mevzuatta birinci basamak sağlık kuruluşları ve resmi tabiplerce kişiye yönelik düzenlenmesi öngörülen her türlü sağlık raporu, sevk evrakı, reçete ve sair belgeleri düzenler” diye konuştu.Aile hekimlerinin hizmet verdiği vatandaşları tanımasına vurgu yapan Tunceli İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Duran, “Aile hekimi, genellikle bireylerinin ikametlerine yakın ve kolay ulaşılabilir konumdadır. Bu durum aile hekiminin hizmet verdiği toplumu her yönüyle tanıması; aile, çevre ve iş ilişkilerini değerlendirmesine imkân sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.