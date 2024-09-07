AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, kent genelindeki rezerv alanlarında devam eden çalışmalara hız verildiğini ifade ederek 2025’in ilk çeyreğinde kalıcı konut, işyerleri, ofis inşalarında önemli bir rahatlamanın yaşanacağını belirtti.AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, beraberindeki partililerle birlikte ziyaret ettiği Yeşilyurt Çavuşoğlu Mahallesi’nde Merkez 19. Bölge projesi kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında yetkilerden bilgi aldı.“Çalışmalar hızla devam ediyor”Kent genelinde şehrin biran önce ayağa kalkması bağlamında hummalı bir çalışmanın sürdürüldüğüne vurgu yapan Milletvekili Ölmeztoprak, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından İlyas ve Çavuş Mahalleleri sınırları içerisinde kalan Merkez 19. Bölge projemiz kapsamında bölgede 404 adet konut, 114 adet dükkan ile 12 adet ofisin inşaatı sürüyor. Ayrıca, altyapı ve çevre düzenlemesi çalışmaları da hızla devam ediyor. Bu projelerin şehrimize kazandıracağı değerler ve yaşam alanlarının kalitesi için gerekli tüm adımları kararlılıkla atmayı sürdüreceğiz" dedi.“İnanç ve kararlılıkla yol alıyoruz “Rezerv alanı ziyareti sonrasında Samanköy Mahallesi’nde bulunan konteyner kenti ziyaret eden AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Ziyarette çocuklara çeşitli hediyeler vererek yakından ilgilen Milletvekili Ölmeztoprak, yaptığı konuşmada ise hizmet çıtasını daha da yukarılara taşımak için var güçleri ile çalışmanın elzem bir durum halini aldığını belirtti. Ölmeztoprak, "Asrın felaketi sonrası hemşerilerimizin yaralarını sarmaya gayret etmek ve onların taleplerine çözüm bulmaya çalışmak, her zaman en önemli gündemimiz olmaya devam ediyor. Bugün de Samanköy’deki ziyaretimizde hemşerilerimizden aldığımız müspet geri bildirimlerle, hizmet çıtasını daha da yukarı taşımak için var gücümüzle çalışmak, bizim için elzem bir durum halini aldı. Attığımız bu icraat tohumları, yeni başlangıçların müjdecisi olarak, bize hem hareket enerjisi tazyiki hem de geleceğe dair güçlü bir motivasyon sağlayacaktır. Bir araya geldiğimiz hemşerilerimizin taleplerini, yaşadıkları sorunları dinledik. Güvenlik, ulaşım, aydınlatma gibi temel ihtiyaçlar ve özellikle eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte çocuklarımızın okullarına güvenli bir şekilde ulaşabilmeleri gibi konular üzerinde defaatle durduk. Ailelerimizden gelen ve çözülmesi ivedi olan bu talepler doğrultusunda zikredilen konularla ilgili çözüm odaklı adımlar atacağız. İnanç ve kararlılıkla yol alıyoruz “ifadelerini kullandı.