Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, ülkenin önemli bir markası olan THY’nin önümüzdeki 10 yıllık süreçte 810 uçağı ile dünyanın 4’üncü büyük hava yolu şirketi olacağını söyledi.Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Malatya’da Vali Seddar Yavuz ve yetkililerinde katıldığı toplantıda, kültür turizmine yönelik açıklamalarda bulundu.Malatya’nın tarihinin milattan önce binlerce yıl önceye dayandığını ve o günden bugüne medeniyetlere ev sahipliği yaptığını ifade eden Bolat, “Malatya şehri, kültürel ve doğal güzelliklerinin yanı sıra gastronomik anlamda da ülkemizin eşsiz şehirlerinden biri. Bereketli Hilal içerisindeki konumuyla tarihi boyunca kültürlere ve medeniyetlere en sahipliği yapan Malatya turizm açısından maalesef hak ettiği noktada değil. Geçtiğimiz yıllarda UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren Arslantepe Höyüğü başta olmak üzere önemli kültür yapılarına sahip Malatya’nın kanyonları da büyük potansiyel barındırıyor. Turistler için büyük bir cazibe alanına dönüşen bu değerlerimizin güzel tanıtım faaliyetleriyle birlikte dünyanın her yerinden turisti buraya çekeceğine inanıyorum” dedi.“18 şehirde milyonlarca insana ulaştık”Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu markası olarak bu amaçla Türkiye Tanıtım Etkinlikleri düzenlediklerini ifade eden Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, “Dünyanın dört bir yanında düzenlediğimiz bu etkinliklerde ülkemizin her köşesine yayılmış olan zenginliklerini ve değerlerini tanıtıyor ve insanları ülkemize davet ediyoruz. 2022 yılında başladığımız etkinliklerimizi bugüne dek Amerika’dan Asya’ya Avrupa’dan Avustralya’ya kadar tam 18 şehirde düzenledik ve milyonlarca insana ulaştık. Etkinliklerimizin geri dönüşleri de yolcu sayılarımıza hızla yansımaya başladı. Önümüzdeki aylarda bu etkinliklerimizi düzenlemeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.65 uçaktan 470 uçağaTürkiye’nin en değerli markası ve en büyük hizmet ihracatçısı olan THY’nin 6 kıta ve 130 ülkede ülkesini temsil ettiğini dile getiren Bolat, “THY, 2005 yılında 65 uçağı olan yabancıların büyük Avrupalı hava yollarının butik diye gösterdiği bir havayolu şirketiydi. Son 20 yılda yüzde 12 oranında büyüdük. Dünyadaki diğer havayolu şirketlerinin ortalama 3,5- 4 oranında büyüdüğü bir ortamda THY yüzde 12 oranında büyüyerek bugün 470’e yakın uçak sayısına ulaştı. Yılda 90 milyon yolcu taşıyan bir dünya markası oldu. Bundan sonrada önümüzdeki 10 yılda 810 uçağı olan dünyanın 4’üncü büyük hava yolu şirketi olacağız. 10 bin çalışandan 94 bin çalışanı olan bir şirkete dönüştük. Önümüzdeki 10 yılda 150 bin çalışanımız olacak” dedi.“THY’nin ülke ekonomisine katkısı büyük”Türk Hava Yolları’nın (THY) Türkiye ekonomisine de önemli katkılar sunduğuna dikkat çeken Bolat, “Biz başarımızın sağlamasını ülkemize katkımızla, milletimizin bize olan güveniyle, kültürümüzün değerleriyle yapıyoruz. 2023 yılında ülkemiz 255 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirerek asırlık tarihinin rekorunu kırdı. Türk Hava Yolları olarak biz 21 milyar dolara yakın gelir elde ettik ve 16 milyar doların üzerinde hizmet ihracatı kaydettik. Bunun 8 milyar doları ülkemizde kaldı. Milli Bayrak Taşıyıcı markamızın ülkemiz ekonomisine toplam katkısı ise 56 milyar dolar. 30 milyar dolar direk gelir, 16 milyar dolar turizm katkısı kalanı da diğer gelirler. THY tek başına ülke ekonomisinin yüzde 21’ine katkı sağlayan devasa bir şirket olmuştur” şeklinde konuştu.Bolat, hedeflerinin ise 144 milyar dolara çıkmak olduğunu söyleyerek Türk Hava Yolları’nın bugün Avrupa’nın en büyük havayolu şirketi olduğunu söyledi.“Dünyanın her yerinden Malatya’ya insanları getireceğiz”Türkiye’de UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren 21 eserin olduğunu ifade eden THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, “Dünyaya buraları anlatıyoruz. 18 tane ABD ve Asya’da etkinlik yaptık. Milyonlarda kişiye ulaştık, onlara ülkemizin değerlerini anlatacağız. Bundan sonra dünyanın her yerinden Malatya’ya turistleri getirerek buranın kültürel değerlerini anlatacağız. Kültür turizmi için gelen bir turist 3 bin dolar para bırakıyor ülkeye. Bu açıdan kültürel turistleri buralara çekmenin bir önemli var” diye konuştu.Tarih ve kültür her yerde bulunmuyorDeniz, kum ve güneşi herkesin her yerde bulabileceğini ancak tarihi ve kültürü her yerde bulunamayacağını ifade eden Bolat, “Buda Türkiye’de var. Göbeklitepe’de 12 bin önce ilk yerleşim yerleri bu topraklarda başlamış. Hemen yanı başında Malatya’da 5 bin yıl önceye dayanan bir devletleşme, ilk defa şehirleşme yaşanmış. İnsanlar bunları merak ediyor, bizde onları Malatya’ya getireceğiz. Dünyaya diyoruz ki medeniyetin doğduğu yer Anadolu toprakları. Gastronominin de doğduğu yerler buralar Bunu bütün dünyaya anlatmamız lazım, bu nedenle THY’nin de burada çok büyük katkısı olacak” dedi.THY olarak yıllık 530 bin uçuş gerçekleştirdiklerini de ifade eden Ahmet Bolat, bunun yaklaşık 205 bini iç hatlar, 325 bini ise dış hatlarda gerçekleştirildiğini söyledi. İç hatlarda geçen seneye oranla yüzde 7’lik bir artış yakaladıklarını da belirten Bolat, özellikle deprem bölgesinde Malatya başta olmak üzere 2025 yılı yaz ve kış tarifelerinde pozitif ayrımcılık yapacaklarını da söyledi.“Depremde ilk koşan olduk”6 Şubat depremlerine değinen THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat, “Allah bir daha yaşatmasın o günleri. Depremde bölgeye ilk koşan Anadolu Jet ve THY oldu. Bir ay boyunca kargo uçakları ticari uçuş yapmadı. Hepsi deprem bölgesine çadır, yardım malzemesi taşıdı. Bölgeden ücretsiz tahliyeler gerçekleştirdik. Deprem zamanı ve sonrasında 300 milyon dolar nakdi ve ayni yardımlarımız oldu, bundan sonra da devam edecek. Bunları nasıl sağladık? THY’nin güçlü olması ile sağladık” dedi.THY’nin geçen sene 18 milyar dolar getirisi olduğunu da dile getiren Bolat, tek başına birçok sektörden daha fazla ihracat getirisi sağladıklarını söyledi.“Yurt dışından insanlar buraya geldikçe, oteller kurulacak, ekonomi daha da katlanacak”Malatya’yı bundan sonra dünyaya tanıtacaklarını ve buraya karşı bir ilgi uyandıracaklarının da altını çizen Bolat, “Yurt dışından insanlar buraya geldikçe, oteller kurulacak, ekonomi daha da katlanacak. Şuanda İstanbul dünyanın en çok tercih edilen şehri oldu. Nasıl oldu bu, kolektif çalışma ile oldu. Çeşitli iş orakları bir araya geldi İstanbul’da böyle bir sinerji oldu. Şimdi İstanbul’a gelen her bir yolcuya uçaklarımızın eğlence sisteminde Türkiye’nin şehirlerini tanıtıyoruz. Malatya’nın güzelliklerini daha fazla ön plana çıkarmamız lazım” şeklinde konuştu.Türk Hava Yolları olarak bu toprakların bağrından çıktıklarını ve dünyanın dört bir yanında Anadolu’nun güzelliklerini, zenginliklerini ve değerlerini anlattıkların da belirten THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, “Milli Bayrak Taşıyıcı olarak geçtiğimiz günlerde New York uçuşumuzda tanıttığımız ilk ‘Ekmek’ projemizle bu toprakların medeniyetin beşiği olduğunu, binlerce yıldır medeniyetlere ev sahipliği yaptığını vurguluyoruz. İnsanları kültür turizmi için ülkemize davet ediyoruz” diye konuştu.“Biz Malatya’yı Malatya türküsünde olduğu gibi eşi benzeri olmayan bir şehir olarak tanımladık”Malatya Valisi Seddar Yavuz da Malatya’nın tarih ve kültür şehri olarak hep en önde olduğunu ifade ederek, “Malatya Selçuklu ve Osmanlı döneminde yine en önemli merkezlerden biri olmuş. Tarihi Ulu Cami ile Silahlar Mustafa Paşa Kervan Sarayı ve diğer tarihi mekanlarıyla ve gastronomisi ile ve misafirperver ve insanı kucaklayan nüfusuyla gerçekten yıldız gibi parlayan bir şehir. Biz Malatya’yı Malatya türküsünde olduğu gibi eşi benzeri olmayan bir şehir olarak tanımladık. Önemli olan bu denli kıymetli bir hazinenin depoladığı de vitrinde olması tanıtılması ve Malatya ilimizin turizm pastasından daha fazla gelir elde edebilmesi bakımından, şehrimizin tanıtımına büyük bir katkı sağlayacak bugünkü toplantıyı gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.