Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Bakanların katılımıyla Ankara’da gerçekleştirilen TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, deprem ve zirai donla yaşanan sorunlardan yerinde dönüşüme, mücbir sebepten 6. Bölge teşviklerine kadar birçok konuda yaşanan sorunları dile getirerek Malatya için daha fazla destek talebinde bulundu.TOBB Türkiye Ekonomi Şurası, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Oda/Borsa Başkanlarının katılımıyla Ankara’da TOBB binasında düzenlendi.Ekonomi şurasında söz alan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 6 Şubat deprem afeti ve 12 Nisan zirai don afeti sonrası yaşanan sorunları anlatarak, Malatya’daki esnaf, tüccar ve sanayici için destek talebinde bulundu.Deprem sonrası sunulan destekler için teşekkür eden, ancak daha fazla desteğe ihtiyaç olduğunu belirten Başkan Sadıkoğlu, şuradaki konuşmasında şunları söyledi: "6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonrası Malatya’mızın sosyal hayatı ve ekonomisi büyük yara aldı. Şehrimizin yeniden inşa ve ihya sürecinde devletimizin sunduğu her türlü destek için şahsınız nezdinde tüm bakanlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Ancak, şehrimizde konteynerlerde faaliyet yürüten 4 binden fazla esnafımız başta olmak üzere ilimiz genelindeki tüm işletmeler büyük ölçüde ekonomik sorunlar yaşıyor. Siftah dahi yapmadan günü bitiren yüzlerce esnafımız var. Bugüne kadar sunulan destekleri görmezden gelemeyiz, ancak daha fazla ve kapsayıcı desteklere ihtiyacımız var. Deprem yaralarını sarmak için mücadele ederken 12 Nisan gecesi bir de zirai don afeti ile karşı karşıya kaldık. İlimizde 50 binden fazla ailenin geçimi doğrudan, dolaylı yoldansa bütün şehrin ekonomisi kayısıya bağlı. Ülkemizin Avrupa Birliği (AB) Coğrafi İşaret Tescili almış stratejik ürünü olan kayısımızın neredeyse tamamı yanmış durumda. Deprem ve zirai don afetini ardı ardına yaşamış Malatya olarak, desteklerinizi bekliyoruz. En önemli talebimiz elbette finans desteği. İşletmelere sunulacak faizsiz ve uzun vadeli kredi desteği önemli bir can suyu olacaktır."31 Mayıs’ta sona erecek mücbir sebep süresinin devam etmesi gerektiğini belirterek, yerinde dönüşüm desteklerinin artırılması gerekliliğine vurgu yapan Başkan Sadıkoğlu, "2022 yılı sonu itibarıyla cirosu 2,5 milyon liranın üzerinde olan mükellefler için mücbir sebep sona erdi. Altında olanlar için de 31 Mayıs’ta bitecek. Deprem, tüm firmaları doğrudan veya dolaylı yoldan olumsuz etkilemiştir. Bu nedenle mücbir sebep süresinin, kapsamı genişletilerek devam etmesini talep ediyoruz. Yerinde dönüşüm çok yavaş ilerliyor. Rezerv alan dışında kalan imarlı parsellerde yerinde dönüşüm için verilen 750 bin TL hibe, 750 bin TL kredi, toplam 1 milyon 500 bin TL destek ödemesi günümüz maliyetleri karşısında yetersiz kalmaktadır. Destek tutarının toplam 2 milyon 500 bin TL’ye çıkarılmasını talep ediyoruz. Yerinde dönüşüm projelerindeki KDV oranının İstanbul’da olduğu gibi %20’den %1’e düşürülmesini talep ediyoruz. Yerinde Dönüşüm sürecinde son ruhsat teslim tarihi 30 Haziran 2025. Belediyelerimizde ciddi bir yoğunluk söz konusu, şehrimizde ise hala yıkılmayı bekleyen binalar var. Son ruhsat teslim tarihi süresinin en az yıl sonuna kadar uzatılmasını talep ediyoruz. 6. Bölge Teşvik Destekleri Malatya sanayimiz için büyük önem arz ediyor. Teşvik süresi 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatıldı. Deprem sonrası yeniden ayağa kalkma mücadelesi veren şehrimizin üretimi, ihracatı ve istihdamı için teşvik süresinin en az 3 yıl daha uzatılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.Önce 6 Şubat’ın ardından da 12 Nisan’ın Malatya ekonomisi için tarifi zor yaralar açtığını ifade eden Başkan Sadıkoğlu, "Malatya olarak kayısıdan her yıl yaklaşık 500 milyon doları bulan döviz girdisiyle ülke ekonomisine büyük katkı sunuyoruz. Ancak bu yılki don zararı hem şehrimiz hem de ülkemiz ekonomisinde telafisi zor yaralar açacak. Hala 6 Şubat depremlerinden aldığımız yarayı tedavi sürecindeyken, zirai dondan dolay yaşanacak ekonomik kaybı kaldıracak güçte değiliz. Malatya olarak, şehrimizin Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilmesini talep ediyoruz. 7269 sayılı Afetler Kanunun 1. maddesinde diyor ki; Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilanı için kriterlerden biri de Tarım ürünlerinden en az üçte birinin zarar görmüş olması gerekiyor. Bırakın üçte birini, kayısının yüzde 100’ünü kaybetmiş durumdayız. Zirai donun ekonomik zararının giderilmesi ancak devletimizin kapsamlı destekleriyle mümkün olacaktır. Bir sonraki hasada yaklaşık 1,5 yıl var. Başta üreticimize olmak üzere, esnafımıza, tüccarımıza ve ihracatçılarımıza kapsayıcı destekler verilmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.Öte yandan Başkan Sadıkoğlu, TSO üyesi şirketlerin tüm sorunlarının ve taleplerinin yer aldığı kapsamlı dosyayı şura sonunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a sundu.