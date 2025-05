Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi, "Suriye’de Yatırım ve Ticaret Fırsatları" başlıklı bir program düzenleyerek Malatya iş dünyasını bir araya getirdi. Etkinlikte, Suriye pazarıyla ilgili ekonomik ve stratejik fırsatlar ele alınırken, MÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın Fahri Danışmanı Gazi Mısırlı da bölgedeki deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.Programın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, Malatya’nın tarım ve ihracat potansiyeli yüksek şehirlerden biri olduğunu belirterek, özellikle bu yıl kayısı üretiminde yaşanan büyük zararın ardından alternatif pazarlara yönelmenin bir zorunluluk haline geldiğini vurguladı."Malatya ekonomisinin can damarı olan kuru kayısı, bu yıl zirai don felaketi nedeniyle yüzde yüze yakın oranda zarar görmüştür. Bu durum sadece tarımı değil ticaret, ihracat, istihdam ve sosyoekonomik yapıyı da olumsuz etkiledi," diyen Akçin, iş dünyasının yeni pazarlara yönelerek çözüm üretme kararlılığında olduğunu ifade etti.Malatya’nın ihracatta yeterince gelişemediğine de dikkat çeken Akçin, Türkiye’nin son 20 yılda ihracatını 11 kat artırmasına rağmen Malatya’nın yalnızca 1 kat büyüyebildiğini belirtti. Suriye pazarının bu açıdan önemli bir fırsat sunduğunu vurgulayan Akçin, "Coğrafi yakınlık, kültürel bağlar ve tarihsel etkileşimler sayesinde Malatya ürünleri Suriye pazarında avantajlı bir konuma sahiptir" dedi."Ekonomik entegrasyon aynı zamanda ahlaki bir sorumluluk"Akçin, Suriye ile geliştirilecek ticari ilişkilerin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda insani bir boyutu olduğunu da ifade ederek, "Biz sadece karı değil, sosyal faydayı, bölgesel istikrarı ve kardeşlik hukukunu da düşünürüz. Bu nedenle Suriye ile kurulacak ekonomik entegrasyon, Malatya için aynı zamanda ahlaki bir sorumluluktur" ifadelerine yer verdi."Suriye’nin kalkınmasında Türkiye’nin rolü büyük"Etkinliğin onur konuğu Gazi Mısırlı ise Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki deneyimlerini paylaşarak, Suriye ile Türkiye arasındaki dostane ilişkilerin tarihî derinliğine vurgu yaptı."13 yıl önce Suriye’nin dostu olduğunu söyleyen 128 ülke vardı. Bugün Suriye halkının yanında olan tek ülke Türkiye’dir. Bu destek unutulmaz," diyen Mısırlı, Türkiye’nin Suriye’nin yeniden inşasında öncü rol oynayabileceğini söyledi.Suriye’nin yalnızca bir komşu ülke değil, aynı zamanda tarih boyunca önemli bir medeniyet merkezi olduğunu belirten Mısırlı, "Bu topraklar yeniden ayağa kaldırılacaksa, bunu en iyi yapabilecek ülke Türkiye’dir. Dünya Suriye’ye hâkim olmak istiyor çünkü burası adeta dünyanın kalbidir" şeklinde konuştu.1 Milyar dolarlık ihracat hedefiMÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, Malatya’nın orta vadede 1 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşması için iş dünyasının birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.Akçin, "Depremin ardından bir de tarımsal felaket yaşayan Malatya, küllerinden yeniden doğacak güce sahiptir. Bu hedefe ulaşmak için her iş birliği, her girişim büyük önem taşımaktadır" dedi.