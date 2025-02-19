Malatya Büyükşehir Belediyesi, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında görev yapan personeller için İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimi düzenledi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fırat Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen eğitim, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile "Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirildi.İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından verilen eğitimde, çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı farkındalıklarının artırılması hedeflendi. Eğitimde, "Çalışma Mevzuatı, Yasal Hak ve Sorumluluklar, İş Yeri Temizliği ve Düzeni, İlkyardım, Yangından Korunma, Elektrik Riskleri, Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı ve Güvenlik Kültürü" gibi başlıklar ele alındı.Personellerin güvenli bir çalışma ortamında görev yapabilmeleri amacıyla düzenlenen eğitim, değerlendirme sınavı ile tamamlandı.