Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçenin kırsal mahallelerinde ulaşım ağını güçlendirme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Merkez ve kırsal bölgelerin bağlantısını daha güvenli ve akıcı hale getirmeyi amaçlayan ekipler, zorlu kış şartlarına rağmen yıl boyunca planlanan projeleri tek tek hayata geçiriyor.Belediye ekipleri, yoğun kullanım ve olumsuz hava muhalefeti nedeniyle bozulan yolların bakım ve onarımlarını gerçekleştirirken, alternatif yeni yol güzergâhları açarak ilçedeki ulaşım imkanlarını iyileştiriyor. Kırsal bölgelerde başlatılan çalışmalar kapsamında, imar yollarının açılması ve genişletilmesiyle bölgedeki yaşam standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor.Gözene Mahallesi’nde 3.5 kilometrelik yeni imar yolunun açılması için çalışmalar başladı. Yol açma ve genişletme çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt seriminin asfalt sezonuyla birlikte yapılması planlanıyor.Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, sık sık gerçekleştirdiği mahalle ziyaretleri sırasında vatandaşların ve muhtarların taleplerini dinleyerek yapılan planlamaların hayata geçirileceğini vurguladı. Deprem felaketinin ardından kırsal mahallelerde ulaşım altyapısının daha güvenli ve sağlıklı hale getirilmesi için yapılan çalışmalar, bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.