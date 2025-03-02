Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma Yarışması" 6. Bölge Finali, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organizasyonuyla Malatya Kernek Karagözlüler Cami’nde gerçekleştirildi.Öğrencilerin hitabet yeteneklerini geliştirmelerine, etkili bir şekilde hutbe okumaları ve manevi değerleri topluma aktarabilme becerilerini güçlendirmek amacıyla düzenlenen yarışmaya farklı illerden 12 okul katıldı.Yarışmada öğrenciler, hutbe okuma becerileri ve hitabet sanatındaki yetkinlikleriyle jüri karşısında performanslarını sergiledi. Yarışmada Kahramanmaraş Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ali Bolat birinci, Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Abdulhak Akçay ikinci, Malatya Yeşilyurt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi M. Emin Yılmaz üçüncü oldu.Programa, Vali Yardımcısı Reşit Reşat Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Güven, Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Cihat Yalçın, İl Müftü Yardımcısı Abdullah Sucu, İlçe Milli Eğitim Müdürleri katıldı.Yarışma programı, dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.