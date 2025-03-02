Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 16. Etap yüzde 50 Hibeli Tarıma Dayalı Yatırımlar ve 20. Etap yüzde 50 Hibeli Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Programı kapsamında, il genelinde eğitim ve yayım faaliyetleri sürdürülüyor.Bu kapsamda gerçekleştirilen eğitimlerle, çiftçilere tarım yatırımları ve sulama sistemleri hakkında bilgi verilerek, üretimin verimliliği artırılmakta ve çiftçilerin daha sürdürülebilir yöntemlerle tarım yapmaları sağlanıyor.