Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, sanayi sitesindeki esnafları ziyaret ederek başta sanayi alanının taşınmasına ilişkin süregelen belirsizlik olmak üzere, nitelikli personel eksikliği ve Malatya ekonomisinin mevcut durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, beraberindeki heyetle birlikte Malatya İmalat-Demir ve Tamir Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Altay ile sanayi sitesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Esnafın yoğun ilgisiyle karşılanan Karademir, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hayırlı işler temennisinde bulundu.Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Karademir, "Bugün sanayi bölgemizdeki esnafımızla bir araya gelerek bayram öncesi sohbet ettik, hasbihal ettik. Esnafımızın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıyı ve taleplerini yerinde dinleme fırsatı bulduk. Özellikle sanayi sitemizin taşınıp taşınmayacağına dair süren belirsizlik, bölge esnafını ciddi şekilde huzursuz ediyor" dedi.Malatya ekonomisinin zor bir dönemden geçtiğini vurgulayan Karademir, "Kayısıda yaşanan don felaketiyle birlikte çoğu vatandaşımız kurban kesemeyecek, çocuklarına bayramlık alamayacak duruma gelmiştir. Bu da bizi ciddi anlamda düşündürmektedir. Devletimizin en kısa zamanda Malatya’mıza güzel haberler vereceğine inanıyor, devletimize güveniyoruz. Bu şehir çok zor durumlar geçirmekte. Hep birlikte bunların üstesinden geleceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.Sanayi bölgesinde yaşanan nitelikli personel sıkıntısına da dikkat çeken Karademir, "Nitelikli personel bulamayan birçok esnafımız işlerini yavaşlatmak zorunda kalıyor. Milli Eğitim Bakanlığımızın yürüttüğü mesleki eğitim projeleri var, ancak sahaya tam olarak yansımıyor. Meslek liselerinden ve üniversitelerden mezun olan gençler sanayiye yönlendirilmeli. Aksi halde, üretim yapan küçük işletmeler ayakta durmakta zorlanacak" şeklinde konuştu.Sanayi sitesinin geleceğine dair net bir yol haritası çizilmesi gerektiğini vurgulayan MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, "En kötü karar, kararsızlıktan iyidir" diyerek sürecin uzamasının esnaf üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerin altını çizdi.Karademir’in ardından söz alan Oda Başkanı Mehmet Altay ise, "Malatya için sahada olan, esnafın sorunlarını dile getiren başkanımızın her zaman yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.Sanayi esnafı da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Sanayi bölgesinde alınacak kararların bizlerle paylaşılması gerekiyor. Dükkan kiraları çok yüksek, geçim her geçen gün zorlaşıyor. En azından görüşlerimiz alınmalı" şeklinde konuştu.Bir başka esnaf ise göç etmek istemediğini belirterek, "Çocuklarım il dışına gitti ama ben gitmiyorum. Bu memleketi seviyorum. Her şeye rağmen burada kalacağım. Malatya sahipsiz değil, bunu göstermek zorundayız" dedi.Ziyaret programı kapsamında Karademir ve beraberindeki heyet, sanayi esnafının sorun ve taleplerini dinlemeye devam etti.