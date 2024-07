Muş Ovası’nda 2 milyon 95 bin dekar alanda ekimi yapılan hububatın hasadından 7 milyar TL gelir bekleniyor.Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından organize edilen hasat töreni, Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi’nde "Bereket Hasat Zamanı ve Çiftçi Gülerse Memleket Güler" mottosuyla gerçekleştirildi. Törende bir konuşma yapan Muş Valisi Avni Çakır, hasadın çiftçilerin bayram günü olduğunu belirterek, “Muşluların maalesef illerinde sanayi tesislerinin pek fazla olmadığını, bu konuda geri kaldıklarını söylüyorlar ama sahip oldukları zenginlikleri aslında Türkiye’de kıskanılacak seviyede. Türkiye’nin en verimli üçüncü ovasındayız. Tarlasına emek veren vatandaşımızın arpa ve buğdayın boyu belden yukarı. Bu yıl ekim sahamız yaklaşık yüzde 10 arttı. Yaklaşık 2 milyon 95 bin dönüm alanda hububat ekildi. Bu yıl 670 bin ton civarlarında hasat bekliyoruz. Çok güzel yağışlar oldu. Çok bereketli bir üretim sezonu gerçekleştirdik. Bütün tarlalarda biçerdöverler var. Her tarafta hasat bayramı var. Bu yıl hububattan 7 milyar lira beklentimiz var. Muş’ta 1 milyon 250 bin küçükbaş hayvanımız var. Dolayısıyla Muşlu kardeşlerim ne kadar bereketli bir coğrafyada ne kadar önü açık bir coğrafyada ve ne kadar zengin olduklarını anlasınlar" dedi."Gelecekte Muş Ovası daha kıymetli olacak"Muş Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne çok iş düştüğünü söyleyen Vali Çakır, "Tüm arkadaşlarımızla, yapay zeka, dron ile ilaçlamayla toprağı en güzel şekilde işlenmesi konusunda çiftçiler için çalışmaya devam edeceğiz. Gelecekte Muş Ovası daha kıymetli olacak. Tarım ve hayvancılık ilimizin geleceği. Muş, sektöründe her ürünün en kaliteli üretim merkezi. Çiftçi kardeşlerimizle ilimizde tarımı her yıl üzerine koyarak gelişmesine hep beraber şahitlik edeceğiz. Hasadımız bereketli olsun" şeklinde konuştu.Muş Ovası’ndaki hububat ekim alanlarının genişliği ve verimliliği sayesinde ülke ekonomisine büyük katkı sağlandığını vurgulayan Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, “Bizim topraklarımız çok zengin ve toprağımız suyla buluştuğu zaman kalitede verimin arttığı bir yerdeyiz. Biz mevcut yapımıza baktığımızda özellikle birçok ile nasip olmayan bir alanımız bulunmaktadır. 357 bin hektar alanda tarıma elverişli arazimiz bulunmaktadır. Bunun içerisinde de 162 bin hektarlık alanda da sulanabilir bir arazimiz mevcuttur. Şu anda da 72 bin hektarlık alanda da sulama yapılmaktadır. Bu elverişli alan içerisinde 357 bin hektar içerisinde özellikle Muş ilimizde bizim hem ülkemiz için hem de bizler için de önemli olan stratejik ürünümüz olan buğday ve arpa yetiştiriciliği yapılmaktadır. En fazla da bu üretim bu konuda çiftçilerimiz üretimi gerçekleştirmektedir” ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından Muş İl Müftüsü İbrahim Halil Demir dua etti. Vali Çakır, buğday tarlasında biçerdöver ile hasat yaptı.Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, kurum amirleri, belde belediye başkanları ve çiftçiler katıldı.