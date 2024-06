Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ETSO’nun koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren, TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu (GGK) ve TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu’nun (KGK) işbirliğiyle, ‘Ürün Güvenliği’ konulu bir seminer düzenlendi.ETSO Meclis Salonu’nda Gıda Yüksek Mühendisi Neslihan Çiçek tarafından verilen seminere, TOBB İl GGK Başkanı ve ETSO Meclis Üyesi İsmail Suci, TOBB İl KGK Başkanı Kübra Alioğulları, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Erhan Çiftgül ile her iki kurulun üyeleri ve Oda personeli iştirak etti.Seminerde, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıda güvenliği konusundaki yetki ve sorumlulukları ile bu alanda yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Gıda Yüksek Mühendisi Neslihan Çiçek, ‘En İyi Denetçi Tüketicinin Kendisidir’ anlayışından yola çıkan Bakanlığın, 174 Alo Gıda Hattı Çağrı Merkezi’ne yapılan başvuruların 15 gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgili tüketiciyi bilgilendirildiğini söyledi.Gıdalarda olabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik her türlü zararlıların bertaraf edilmesi için alınan tedbirlerin bir bütün olduğunu vurgulayan Çiçek, gıda işletmesinin; ithal ettiği, ürettiği, işlediği, dağıtım ve satışını yaptığı gıdanın, gıda güvenliği şartlarına uymaması durumunda, söz konusu ürünlerini piyasadan geri çekmek ve yetkili merciler tarafından alınan tedbirlerle ilgili olarak işbirliği yapmak ve gıdanın izlenebilirliğini sağlamak zorunda olduğunu ifade etti.Çiçek, gıda işletmecisinin sorumluluklarıyla ilgili olarak ayrıca şunları söyledi; “İşletme yapısal olarak gıda üretimine uygun olmalıdır. Personel hijyeni ve eğitimi konusuna önem verilmelidir. Her gıda kendine özgü sıcaklık ve nem gibi muhafaza ve depolama şartlarında saklanmalıdır. Temizlik ve izlenebilirlik kayıtları güncel olmalıdır. Gıda üzerinde, ‘Gıdanın Adı’, ‘Bileşenler Listesi’, ‘Alerjiye veya İntoleransa Neden Olan Belirli Maddeler’, ‘Bileşenler’, ‘Gıdanın Net Miktarı’, ‘Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi veya Son Tüketim Tarihi’, ‘Parti Numarası/Üretim Tarihi’, ‘Özel Muhafaza ve/veya Kullanım Şartları’, ‘Gıda İşletmecisinin Adı veya Ticari Unvanı ve Adresi’, ‘İşletme Kayıt Numarası veya Tanımlama İşareti’, ‘Menşe Ülke’, ‘Hacmen yüzde 1,2’den Fazla Alkol İçeren İçeceklerde Hacmen Gerçek Alkol Derecesi’, ‘Beslenme Bildirimi’ gibi ‘Zorunlu Etiket Bilgilerinin’ tamamının belirtilmesi zorunludur. Gıda işletmeleri, satış reyonlarında ve depolarında sürekli etiket kontrolü yapmalıdır.”Neslihan Çiçek, seminerin sonunda katılımcıların gıda güvenliği konusundaki sorularını cevaplandırdı.