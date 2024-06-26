Elazığ’da ilkokul öğrencileri, sokak hayvanları ve kuşlar için yapılan yuvaları tamirden geçirdikten sonra boyadı. Renklendirdikleri barınak ve yuvaları okulunu belirli noktalarına asan öğretmen ve öğrenciler, aynı zamanda kaplarına su ve mama koyarak anlamlı bir projeye imza attı.İsmet Paşa İlkokulu, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 2023 yılında 23 başlık altında başlatmış olduğu Okul Tabanlı İzleme Sistemi (OTİS) Projesine, ’Hayvan Dostu Okul’ programı çerçevesinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu çerçevede İsmet Paşa İlkokulu öğrencileri ailelerinin destekleriyle, öğretmenlerinin gözetiminde ‘Bir Kap Su, Bir Kap Mama da Sen Bırak’ Projesini hayata geçirdi. İlk olarak mahalle aralarındaki sokak hayvanlarına su ve mama veren öğrenciler, daha sonra Orman Bölge Müdürlüğü ve Elazığ Belediyesinden temin edilen kuş kafesi ile hayvan barınaklarını boyadı. Okulun bahçesinde düzenlenen onarım, boyama ve barınakların asılması etkinliğinde aynı zamanda veteriner hekimlerin katılımı ile okulun bünyesinde bakımı üstlenilen hayvanların periyodik sağlık muayenesini gerçekleştirildi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi sokak hayvanların temel ihtiyaçlarının karşılanması adına örnek bir kampanyaya imza atan öğrenciler, hazırladıkları yuva ve yemlikleri okulun çevresindeki farklı yerlere yerleştirdi.’’Hayvanların çocukların gelişimini hızlandırdığı bir gerçek’’Anlamlı bir projeyi daha hayata geçirdiklerini belirten İsmet Paşa İlk Okulu Müdürü Mehmet Yıldız, ’’Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 2023 yılında 23 başlık altında başlatmış olduğu OTİS Projesinin ‘Hayvan Dostu Okul’ programı çerçevesinde birtakım faaliyetler gerçekleştirdik. Hayvanların çocukların gelişimini hızlandırdığı bir gerçek. Çocuklarımızın hayvanlarla haşır neşir olması, onlarla ilgilenmesi ve onları sevmesi dahilinde çocuklarımızın bilişsel, duyusal ve duygusal zekayı geliştirdiği bilimsel bir gerçektir. Bu gerçeklik doğrultusunda bizler de okulumuzda bir takım faaliyetler gerçekleştirdik. Orman Bölge Müdürlüğü ve Elazığ Belediyesi işbirliği ile bu iki kurumumuzdan kuş kafesi ile hayvan barınağı temin ettik. Bugün de okulumuzda bu barınakların boyanması ve asılması gibi faaliyetlerimizi gerçekleştirdik. Ayrıca iki veteriner hekimimizin katılımı ile okulumuz bünyesinde bakımını üstlendiğimiz hayvanlarımızın periyodik sağlık muayenesini gerçekleştirdik” dedi.’’Hayvan sevgisi bilincini yaymaya çalıştık”Etkinlik ile hayvanlara karşı duyarlılıklarının arttığını dile getiren 3’üncü sınıf öğrencisi Melek Ada Güneş, ’’Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün başlatmış olduğu OTİS Projesinin ‘ Hayvan Dostu Okul’ programı dahilinde İsmet Paşa İlkokulu olarak yaptığımız etkinliklerle çevremizde yaşayan hayvanlara karşı duyarlılığımız daha da arttı. Sokak hayvanlarına daha sevecen yaklaşmayı öğrendik. Bu duygularımızı ailemiz ve mahallemiz ile paylaşarak hayvan sevgisi ve onları koruma bilincini yaymaya çalıştık” diye konuştu.Öğrencilerden Muhammed Efe İnce ise ’’Okulumuzda kedi evleri ve kuş yuvaları boyama etkinliği yaptık. ‘Bir Kap Su Bir Kap Mama da Sen Koy’ söylemi ile mahallemizde de hayvan dostluğuna dikkat çekmeye çalıştık” şeklinde konuştu.