Erzincan’da 2025 yılı 1. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Gülşah Taş başkanlığında yapıldı.Sağlık Bakanlığının Toplum Ruh Sağlığı Yönergesi’ne istinaden toplum temelli ruh sağlığı hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulabilmesi için 2025 yılı 1. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Gülşah Taş başkanlığında Merkez Toplum Sağlığı Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirildi.Kamu Hastaneleri ve Halk Sağlığı Hizmetleri Birimi, Erzincan Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği, Yeşilay Cemiyeti Erzincan Şubesi temsilcilerinin de katılımı ile gerçekleşen toplantıda TRSM sorumlu hekimi Doç. Dr. Mustafa Akkuş tarafından TRSM tanıtımı hakkında sunum yapıldı.Toplantıda Dr. Gülşah Taş, merkezin çalışmalarının daha etkin ve aktif bir şekilde yürütülmesinde kurumlar arası iş birliğinin büyük bir önem arz ettiğine dikkat çekti.