Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvancılık sektörünü desteklemek ve kırsaldaki aile işletmelerini güçlendirmek amacıyla "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi"ni hayata geçirdi. Erzincan’da başvurular alınmaya başladı."Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi" kapsamında, Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM) koordinasyonunda Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) ait etçi ırk gebe damızlık büyükbaş hayvanlar üreticilere verilecek. Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi ile Türkiye’de etçi ırk damızlık üretimi yapan işletme sayısı ve etçi anaç hayvan sayısının artarak daha fazla etçi ırk besilik materyalinin Türkiye kaynakları ile karşılanması, böylece kırmızı et arzında sürdürülebilirliğin ve yeterliliğin sağlanması amaçlanıyor.Proje kapsamında Erzincan’da başvurular alınmaya başladı. Erzincan’da projeden faydalanmak isteyen vatandaşlar merkezde Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü’ne, ilçelerde ise ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvuru yapabilecekler.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen projenin ülke genelinde büyük bir ilgi gördüğünü söyledi. İl Müdürü Koçaker, "Proje kapsamında hak sahiplerine TİGEM tarafından en az 5, en fazla 15 başa kadar etçi ırk gebe düve verilecek. Veteriner hekim, gıda mühendisi ve ziraat mühendislerine en az 5, en fazla 30 etçi ırk gebe düve verilecek. 2 yıl ödemesiz 3 yıl veya 5 yıl ödemeli olacak. 12 ay boyunca hayvan başına aylık bin 500 TL TİGEM tarafından bakım ve beslenme için hibe verilecek. Projeye hak kazananlar Ziraat Bankası Temel Hayvancılık kredisi kullanabilecek. Başvurular ilçe tarım ve orman müdürlüklerine 28.02.2025 tarihine kadar yapılacak. Hayvancılık sektörünün gelişmesi noktasında büyük faydalar sağlayacak olan proje ile ilgili olarak vatandaşlarımız İl Müdürlüğümüze ait www.erzincan.tarimorman.gov.tr adresinden ayrıntılı bilgi ve başvuru formlarına ulaşabilirler. Ayrıca vatandaşlarımız ilçe tarım ve orman müdürlüklerine gelerek ayrıntılı bilgi alabilirler" diye konuştu.