Elazığ Medilines Hastanesi sağlık çalışanları, kan bağışında bulunarak örnek bir dayanışma sergiledi. Kan bağışının hayati önemine dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İsa Altın, her bağışın üç insanın hayatını kurtarabileceğini vurguladı.Elazığ Medilines Hastanesi tarafından kan bağışı etkinliği düzenlendi. Bu çerçevede Türk Kızılayı Elazığ Şubesi tarafından Bağış Aracı hastane önüne getirildi. Kan bağışı etkinliğine yoğun ilgi gösteren hastane personeli ise, gönüllü olarak kan verdi. Etkinlikte konuşan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İsa Altın, kan bağışının hayati önemine dikkat çekti."Kan vermek sağlığa faydalıdır"Kan bağışının önemine değinen Medilines Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İsa Altın, " Her yıl ülkemizde milyonlarca ünite kan ihtiyacı olmaktadır. Bilindiği üzere bu kan ihtiyacı, fabrikada çıkan fabrikasyon ürünü değildir, sadece bizim verdiğimiz kanlarla ihtiyacı olan birçok hasta yaşamaktadır. Bunun için bizler de sağlık çalışanları olarak sorumluluk aldık ve hepimiz kan verdik. Sizler de kan verin. Verdiğiniz her kanla üç insanın hayatını kurtaracaksınız, bunu unutmayın. Kan vermek sağlığa iyi geliyor. Kızılay, kan vermeden önce rutin testler yapıyor. Herhangi bir problem olduğu zaman geri dönüş yapıyorlar. Bir hastalık veya bir bozukluk varsa hastaneye başvuruyorsunuz. Bu yönüyle çok güvenli. Kan vermenin sağlığa hiçbir zararı yok tam tersi faydası var" dedi.