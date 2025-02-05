MUŞ (İHA) – Uzmanlar, grip ve üst solunum yolu enfeksiyonlarının arttığı kış aylarında ‘Sarı Serum’ uyarısında bulundu.Muş’ta kış aylarında artan grip ve üst solunum yolu enfeksiyonları ile ilgili uzmanlardan önemli bir uyarı geldi. Son dönemde hastane veya klinik dışında, doktor kontrolü olmadan damar içi serum uygulamalarına yönelen vatandaşlar, ciddi sağlık riskleriyle karşı karşıya kalıyor. Özellikle halk arasında "sarı serum" olarak bilinen ilaç karışımlarının bilinçsizce kullanılması, anafilaktik şok başta olmak üzere ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor. Uzmanlar, kısa sürede iyileşme vaadiyle sunulan bu uygulamaların ölümcül sonuçlar doğurabileceğini belirtti.Hekimler, hafif semptomları olan hastaların öncelikle dinlenmesi, bol sıvı tüketmesi ve sağlıklı beslenmeye özen göstermesi gerektiğini vurguladı. Ancak yüksek ateş, şiddetli kas ve eklem ağrısı gibi durumlarda vakit kaybetmeden doktora başvurulması öneriliyor.Muş Devlet Hastanesinde görev yapan Pratisyen Hekim Kadir Sönmez, özellikle halk arasında "sarı serum" olarak bilinen ilaç karışımlarının bilinçsizce kullanılmasının anafilaktik şok başta olmak üzere ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabileceğini söyleyerek, "Kış aylarında üst solunum yolu enfeksiyonları ve grip vakalarında artış görülmektedir. Bu dönemde halk arasında "atom" olarak bilinen damar içi serum tedavilerine olan ilgi de artmaktadır. Ancak bilimsel olarak kanıtlanmış herhangi bir iyileştirici etkisi olmayan bu uygulamalar, ciddi yan etkilere yol açabilir. Bu tür tedaviler özellikle alerjik reaksiyonlara neden olabilir ve bu reaksiyonların ne zaman, kimde gelişeceği önceden tahmin edilemez. En ciddi yan etki ise anafilaktik şok olup, hayatı tehdit eden bir duruma yol açabilir. Hekim önerisi olmadan bu tür tedavileri talep etmeyin. Hastane ortamı dışında damar yoluyla ilaç veya serum uygulanmasını istemeyin. Bu tür uygulamaların, grip ve üst solunum yolu enfeksiyonlarını tedavi etmediğini unutmayın" dedi.Muş Devlet Hastanesinde görev yapan İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Hüseyin Şakı ise tedavinin sadece yetkili sağlık kuruluşlarında alınması gerektiğini belirterek, "Doktor önerisi olmadan damar içi ilaç veya serum uygulanmamalıdır. Şimdi bilindiği üzere bu mevsim döneminde gribal enfeksiyonlar, solunumu enfeksiyonları gerçekten günden güne artmaktadır. Bundan dolayı ilk başta kendimizi koruma açısından yakın temastan uzak durmalıyız. Elimizi sık sık yıkamalıyız. Aynı zamanda belki enfeksiyon durumunda ya da böyle semptomlarımızın ağırlaşması durumunda boğaz ağrısı, ateş, karın ağrısı, kas ağrısı, eklem ağrısı, ishal durumunda doktora başvurmalıyız. Şimdi son zamanlarda maalesef insanların sarı serumu bilinçsiz bir şekilde dışarıda doktor kontrolü olmadan kullanıp anafilaksi dediğimiz ciddi alerjik reaksiyonlar sonucu hayatlarına mal olmaktadır. Yani insanlar bundan dolayı hayatlarını kaybetmektedir. Bu gerçekten çok üzücü bir durum" ifadelerini kullandı.Özellikle denetimsiz sağlık uygulamalarının ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirterek vatandaşlara uyarılarda bulunan Şakı, "Hastalarımız doktora başvurduklarında, doktorun önerdiği tedavilerin uygulanmasını önermekteyiz. Ama sadece burun akıntısı, boğaz ağrısı durumunda ilk başta evde dinlenip, bol bol su içip, bol bol meyve ve su tüketip ve C vitamini tüketip dinlenmelerini önermekteyiz. Aynı zamanda düzenli uyku öneriyoruz. Birebir temastan kaçınma, yakın temastan ve elle tokalaşmaktan kaçınmalarını tavsiye ediyoruz. Fakat burada üzerinde durdurmamız gereken şey, dışarıda merdiven altı ya da klinik denetimi olmayan, Sağlık Bakanlığı tarafından denetim merkezi olarak ya da özel hastane olmayan yerlerde, sarı serum ya da içinde başka sarı serum haricinde de başka ilaçların alerjik durumunu kontrol edemediğimiz merkezlerde, herhangi bir tedavi almalarını önermiyoruz" şeklinde konuştu.