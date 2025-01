Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Ağrı’ya yaptıkları yatırımları açıkladı. Balta, “Ağrı’ya 11 milyar 907 milyon TL değerinde 61 tesis inşa ettik. Ağrı’da suyumuzu başarıyla yöneterek; toprağımıza bereket, enerjimize güç, üretimimize değer kattık. Ağrılılar için daha çok çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” dedi.Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.Ülkemizin sahip olduğu su ve sulama tesisleri sayesinde elde ettiği tarımsal ürünlerden dolayı kendi kendine yetebilen ülkeler arasında yerini aldığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, ’Böyle bir sürecin başarıyla atlatılmasının altında yatan en önemli etken ise ülkemizin sahip olduğu su potansiyeli ve yaptığı yatırımlardır. ‘’dedi.Son yıllarda yaşanan iklim değişikliği, küresel ısınmanın etkisi ile suyun stratejik öneminin daha da artırdığını ifade eden Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, ’Bununla birlikte suyun stratejik olarak yönetilmesi zorunluluğu da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle suya erişimin güvenli, kesintisiz ve arzu edilen miktarda sağlanabilmesi adına depolama tesisleri büyük önem taşımaktadır. Havza özelliklerine göre planlanan su depolama tesisleri, tüm sistemin sigortası olarak su çevriminin en önemli halkasını teşkil etmektedir. Bu tesisler kuraklık ve taşkın dönemlerinde hayati bir görev üstlenmektedir.’ dedi.Gelişen teknoloji imkanlarını sulama sistemlerine de entegre etme adına çalışmalarının devam ettiğinin altını çizen Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, ’Yapay zekâ destekli sulama otomasyonu uygulamalarıyla tarımsal verimi artırırken su sarfiyatını azaltıyoruz. Asgari su kullanımıyla azami verimi elde etmek için en yeni teknolojileri de kullanmak suretiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz.Zira suyun olduğu yerde hayat vardır, bereket vardır, medeniyet vardır.Bu sebeplerle, Tarım ve Orman Bakanlığı çatısı altında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak, 100 yıllık tecrübe ve bilgi birikimimiz ile suya verdiğimiz önemden dolayı tabiri caizse parmakla gösterilen bir kurum olmanın gururunu yaşıyoruz. ’dedi.223 bin 580 dekar Arazi Suya KavuştuAğrı’ya yapmış oldukları DSİ yatırımları hakkında açıklamalarda bulunan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Kadim kültürümüzden gelen, ‘suyu koruma ve sürdürülebilir kullanma’ anlayışımızı, modern tekniklerle birleştirip; son 22 yılda Ağrı’da inşa ettiğimiz 1 sulama tesisi ve kısmi sulamalar ile 223 bin 580 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık. Ağrılı çiftçilerimizin emeği bereketle buluştu. Üretilen tarımsal ürünler, milletimize ve memleketimize fayda sağladı.” dedi.Ağrı’nın Suyuna Sahip Çıkıyor, İnşa Ettiğimiz Baraj ve Göletlerimizde DepoluyoruzAğrı’daki toprak yapısının ve iklim şartlarının üretime çok uygun olduğuna dikkat çeken DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Coğrafi ve iklimsel özellikleri büyük bir özveriyle değerlendiren çalışkan Ağrılılar için; son 22 yılda, 11 milyar 907 milyon TL yatırım yaparak 61 adet tesis inşa ettik. Ağrı’da son 22 yılda hizmete aldığımız 2 baraj ile 205,48 milyon m su depolama hacmine ulaştık.” dedi.1 Baraj’ da İnşaat Çalışmaları Devam EdiyorDSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta; “Ağrı’nın su kaynaklarını değerlendirmek için yeni depolama tesisleri inşa ediyoruz. Şu anda 1 barajın yapım çalışmaları devam ediyor. Bu barajların tamamlanması ile 3 bin 340 dekar tarımsal araziyi daha sulama suyuna kavuşturmayı hedefliyoruz. Kırsal kalkınmanın lokomotifi olarak gördüğümüz depolama tesislerimizde depolayacağımız ‘bir damla suyun dahi’ israf edilmeden çiftçilerimize ulaşması için mücadele ediyoruz.Taşkınları Kontrol Altına Almak İçin Projeler ÜretiyoruzHepimizi derinden sarsan, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini tehdit eden, taşkınlarla mücadele etmek için son 22 yılda tamamlanan 54 adet taşkın koruma tesisi ile Ağrı’da şehir merkezi, 50 adet yerleşim yeri ve 37 bin 310 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. 2 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir. Değişen iklim koşulları başta olmak üzere çeşitli sebeplerle oluşabilecek her türlü taşkını kontrol altına alabilmek için projeler üretiyoruz.Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme ile Sağlanan Faydalar Çiftçimizi Memnun EdiyorAğrı’da toplam 2 adet proje ile 475 bin 670 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldığını açıklayan Genel Müdür Mehmet Akif Balta, “Ağrı’da Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri kapsamında 2021 yılında 1 adet tamamlama projesinin ihalesi yapılarak başlanmıştır. Projede 1 300 km yol planlaması olup an itibari le 472.6 km yol imalatı yapılarak hizmete alınmış olup, sahada çalışmalar devam etmektedir. Ağrı’da 52 adet yerleşim birimi, arazi toplulaştırmasından faydalanmaktadır. Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinden faydalanan çiftçilerimizin memnuniyetini takip ediyoruz. Bir zamanlar bu projelere ‘ön yargı’ ile yaklaşan çiftçilerimiz, başarılı uygulamaları ve toplulaştırmanın faydasını gördükçe, teşekkürlerini iletiyorlar. Sahadan aldığımız bu geri dönüşler doğrultusunda yeni projeler üretmeye devam ediyoruz” dedi.Suyumuzdan Aldığımız Güç Enerjiye DönüşüyorAğrı’da son 22 yılda 1 Adet Hidroelektrik Enerji (HES) Tesisi işletmeye alınarak yıllık 14,30 milyon kiloWatt. Saat enerji üretimi sağlandığını ifade eden Genel Müdür Mehmet Akif Balta; “Şuan planlama ve projelendirme safhasında olan 1 adet HES ile de suyumuzdan aldığımız gücü enerjiye dönüştürerek milletimize hizmet edeceğiz.”Çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Genel Müdür Mehmet Akif Balta; “DSİ olarak gökten inen her damla rahmeti yer üstünde ve yer altında takip ederek ülkenin ve milletin hizmetine sunmaya devam edeceğimizi” belirterek ‘kullandığımız her damla suyu son damlasıymış gibi kullanmamız’ tavsiyesiyle sözlerimi noktalıyorum.” dedi.