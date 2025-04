Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Başkanı Kadir Çintay, boykot çağrılarının Türkiye ekonomisine zarar verdiğini belirterek, milli değerlerin korunması gerektiğini vurguladı.BİNTSO Başkanı Kadir Çintay, konuyla ilgili açıklamasında, ülkenin dört bir yanında yatırım yapan, istihdam sağlayan, üretim ve ihracatla Türkiye’nin gücüne güç katan yerli ve milli şirketlerin hedef haline getirilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Bu firmaların günlük siyasi tartışmaların dışında tutulması gerektiğini ifade eden Çintay şunları kaydetti:"Bu topraklarda doğmuş, büyümüş ve her adımını memleketi için atan firmalarımız, günlük polemiklere alet edilmemeli; aksine desteklenmelidir. Türkiye’nin ekonomik gücü yerli üretimden geçiyor. Bugün her zamankinden daha fazla birlik olma, kendi değerlerimize ve işletmelerimize sahip çıkma zamanıdır. Güçlü Türkiye, güçlü yerli üretimle mümkündür."Çintay, toplumun her kesimini milli firmalara sahip çıkmaya davet etti.