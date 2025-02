Malatya Fidancılar ve Peyzajcılar Sitesi’ni ziyaret eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, site girişinin bulunduğu ana yolda kavşak olmamasının ulaşımı ve site esnafının işlerini ciddi manada zorlaştırdığını söyledi.Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Fidancılar ve Peyzajcılar Sitesi’ni ziyaret etti. Fidancılar Kooperatif Başkanı Abuzer Yumrutepe ile birlikte site esnafını tek tez gezen Başkan Sadıkoğlu, sorunları dinledi.Site girişinde bir kavşak olmamasının ulaşımı ve site esnafının işlerini ciddi manada zorlaştırdığını belirten Başkan Sadıkoğlu, "Fidancı esnafımıza şehrimiz tarımının güçlenmesi için önemli bir misyon yüklenmiş durumda. Onlar da bu misyon gereği ciddi işler yapıyorlar. Şehrimizde bulunan fidancılar sitesinde ülkemizin her iline fidan satışı yapılıyor. Kaliteli ve sertifikalı fidan üretimi yaptıkları için esnafımıza teşekkür ediyoruz. Fidancılar sitesinin girişinin bulunduğu yolun orta refüjünü kapatmışlar. Bu durum hem esnafı hem de vatandaşı mağdur ediyor. 3-4 kilometre gidip geri u dönüşü yaparak fidancılar sitesine giriş yapılabiliyor. Site esnafının gün içinde birçok kez giriş çıkış durumu oluyor, her defasında aynı yolu gidip gelmek zorunda kalıyorlar. Belediye yetkilileriyle görüşme sağladık. Bu mağduriyetin giderilmesi için, site girişine bir kavşak düzenlemesi yapılmasını talep ettik. Sorunun çözümü için takipçisi olacağız" dedi.Başkan Sadıkoğlu, sitenin hemen yanı başındaki döküm sahasının oluşturduğu çevre kirliliğine de dikkat çekti. Buradan kalkan tozun ve toprağın başta insan sağlığı olmak üzere fidanlara da zarar verdiğini belirtti.Fidancılar Kooperatif Başkanı Abuzer Yumrutepe de ziyaretinden dolayı site sakinleri adına Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’na teşekkür ederek, kavşak talepleri başta olmak üzere sorunlarının bir an evvel çözüme kavuşmasını istedi.