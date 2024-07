Hakkari’nin Derecik ilçesine yaşayan ve doğuştan deri hastalığı olan Ammar’ın tek hayali iyileşip arkadaşları ile futbol oynamak.Derecik ilçesine bağlı Öğrencik köyünde ikamet eden doğuştan deri hastalığıyla mücadele eden Ammar Yaşar (14), özellikle yaz aylarında zor günler geçiriyor. Sıcaklığın yükselmesiyle beraber vücudundaki yaralar arttığı için kıyafet dahi giyemeyen Ammar, bu nedenle dışarı da çıkamıyor. Arkadaşlarıyla vakit geçirmek ve futbol oynamak Ammar’ın en büyük hayali oldu. Bir an önce sağlığına kavuşmak için yetkililerden yardım bekleyen 6 çocuklu Celal ve Besna Yaşar çiftinin 3’üncü oğlu Ammar Yaşar, "Ben arkadaşlarımla oyun oynamak istiyorum. Ama oynayamıyorum. Babamın bana söylediği sen en kısa zamanda iyileşeceksin ve o zaman dışarı çıkıp arkadaşlarınla futbol ve oyun oynayabilirsin diyor. Ben de o günleri sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.Abla Rezan Yaşar, "Ammar’ın hastalığı bizi çok üzüyor. Her eve geldiğinde ağlaması bizi çok üzüyor. Bu yüzden hayırseverlerimizden Ammar’ın iyileşmesi için yardım istiyoruz. Elimizden geldiğince aile içinde arkadaş ortamını kurmaya çalışıyoruz. Maddi durumumuz iyi olmadığından dolayı sadece Van’a kadar götürebiliyoruz" dedi.Baba Celal Yaşar, "Her gün vücudunda yeni bir bölgesine su birikiyor ve patladığı zaman yeni yaralar çıkıyor. Erken müdahale edilmezse hastalığın kısa zamanda çok ilerleme tehlikesi var" dedi.