Malatya İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Seddar Yavuz başkanlığında toplandı. Toplantıda konuşan Yavuz, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya’da sorunların çözümü için her kesimle aktif bir şekilde çalışacaklarını söyledi.Malatya İl Koordinasyon Kurulu, Vali Seddar Yavuz başkanlığında toplandı. Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda kentteki devam eden yatırımlar ile projeler masaya yatırıldı. Toplantının açılışında konuşan Vali Yavuz, asrın felaketinden büyük ölçüde etkilenen Malatya’da birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içerisinde yaraların hep birlikte sarılacağını dile getirdi.Vali Yavuz, “Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hükümetimiz, bakanlarımız, her düzeydeki kamu görevlilerimiz elbette milletvekillerimiz çok kıymetli büyükşehir belediye başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız il ve bölge müdürlerimizle beraber el ele verip ilimizin sorunlarını çözme gayreti içinde olacağız. Elbette sorunlarımız var. Ama sorunlar da çözülmek için var. Dolayısıyla bu iradeyi ortaya koyacağız. Ve hep beraber bir netice alacağız. Bu anlamda da özellikle şehrimizin önderlerini, liderlerini, kanaat önderlerini, iş dünyamızı, STK’larımızı da mutlaka bu sürecin içinde aktif olarak çalışacağız” ifadelerine yer verdi.Ortak kararlar ile birlikte hep beraber yol bulacaklarını ifade eden Yavuz, "Birlikte başarı vardır. Ve inşallah şehrimizin de üstesinden gelemeyecek herhangi bir sorunu yoktur. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde etkin kararlar olacak. Bu kararın sahada net bir şekilde uygulayacağız. Ama bunu yaparken vatandaşlarımıza mutlaka alternatifler sunacağız. Bu alternatifler uygulanabilir, mantıklı ve rasyonel seçenekler olacak. Buna rağmen direnen sistemi tıkayan olursa da elbette devletin şeffaf olduğu kadar kudret olduğunu da sahada bir zati hissettireceğiz. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti ya da devletlerin en önemli özelliği bir tarafta şefkati diğer tarafta kılıcıdır. Devletin sadece şefkatten ibaret olmadığını gerektiğiyle devletin aynı zamanda kudret ifade ettiğini de buradan belirtmek istiyorum. Dolayısıyla sizlerden beklentimiz tüm kamu kurum ve kuruluşlarında bu şehrin aktörlerinden ve herkesten beklediğimiz bu şefkat kudret dengesini hakkıyla ortaya koymaktan geçiyor” diye konuştu.2024 yılında kamu kurum ve kuruşlarının toplam 551 projesinin yer aldığını beliren Vali Yavuz, dönem sonu itibariyle 77 projenin tamamladığını ifade etti. Bu projelerinin toplam tutarının 57 milyar 590 milyon TL olduğunu da dile getiren Yavuz, projelere tahsis edilen toplam ödeneğin 12 milyar 436 milyon lira olduğunu kaydetti.Dönem sonuna kadar ödeneklerden yapılan harcamanın 5 milyar 429 milyon lira olduğunu ifade eden Yavuz, 6 aylık harcamadan en yüksek payı yüzde 39 ile ulaşım sektörü yatırımlarına harcandığını da sözlerine ekledi.Vali Seddar Yavuz’un konuşmalarının ardından sırasıyla söz alan kamu kurum ve kuruluş temsilcileri devam eden ve sona eren projeler hakkında bilgiler verdi.