İkinci el sektöründeki ihtiyaçlara cevap verme ve tedarik kanallarını geliştirme stratejisi doğrultusunda bayilik ağını büyütmeye devam eden kurumsal ikinci el araç pazarının lideri Otokoç 2. El’in bayisi Erzurum’da hizmete girdi.İkinci el araç satışında Türkiye’nin lideri konumunda bulunan Otokoç 2. El, ikinci el pazarındaki ihtiyaçlara cevap verme ve tedarik kanallarını geliştirme stratejisi doğrultusunda satış kanallarını çeşitlendirerek bayilik ağı oluşturmaya yeni şubelerle devam ediyor. Otokoç 2. El’in Erzurum bayisinin açılışı, 23 Eylül Pazartesi günü Erzurum’da gerçekleşti. Bayinin açılış törenine Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, il protokolü, Otokoç Otomotiv Şirket Lideri İnan Ekici, 2. El ve Filo Operasyonları İş Birimi Lideri Birkan Çalışkan, Pazarlama ve Dijital Platformlar Lideri Esra Arslanbaş Kaynak, 2. El Perakende ve Network Lideri Taylan Filiz, bayi sahipleri Muammer Cindilli, Ali Erdem Cindilli, Mustafa Onur Cindilli, Muhammed Şamil Cindilli’nin yanı sıra davetliler katıldı.2024 sonu hedefi 20 bayiİkinci el otomotiv sektörünün uzun süredir tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tutarlı bir şekilde büyümeye devam ettiğini, öncülük ve güven vizyonu doğrultusunda attığı adımlarla 96 yıldır sektörde standartları belirleyen Otokoç Otomotiv çatısı altında çözüm sağlayan Otokoç 2. El’in de sektöründe ilk akla gelen marka olarak konumlandığını belirten Otokoç Otomotiv Şirket Lideri İnan Ekici, şunları söyledi:“Sektöre kurumsal bir yaklaşım getirerek araç satışı, aynı gün nakit ile araç alımı, profesyonel ekspertiz hizmetleri, yaygın hizmet ağı, temassız teslimat, online satın alma ve ihale sistemi gibi yenilikçi seçenekleriyle ikinci el araç konusunda güven noktası olarak faaliyet gösteren Otokoç 2. El markamızla bugün itibarıyla Türkiye çapında 33 lokasyonda hizmet veriyoruz. Katma değerli hizmetlerimizle müşterilerimize her zaman yanlarında olduğumuzu hissettiriyoruz. Bunun yanı sıra Türkiye’de 2023 yılında toplam 8,8 milyon adet, 2024 yılı temmuz ayı dahil 4,8 milyon adet satışın gerçekleştiği kurumsal ikinci el araç pazarında 2024 yılında 50 bini aşan satış adediyle liderlik konumumuzu da sürdürüyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının heyecanı ve enerjisi ile Otokoç Otomotivliler olarak biz de tıpkı Cumhuriyet gibi tüm faaliyetlerimizin merkezine insanı koyuyor; yalnızca şirketimizin değil, sektörümüzün, ülkemizin ve dünyamızın daha iyi özellikler kazanarak gelişmesi ve ilerlemesi için bir asra yakın süredir hiç durmadan çalışıyoruz. Bu çerçevede Otokoç Otomotiv’in sektöründeki liderlik ve yönderlik konumunu daha da pekiştirecek atılımlarımız, ikinci el sektöründeki ihtiyaçlara cevap verme ve tedarik kanallarını geliştirme stratejimiz doğrultusunda, bayilik ağımızı büyütmeye devam ediyoruz. Bugün itibarıyla kıymetli şehrimiz Erzurum’da attığımız bu adım, Otokoç 2. El çalışanları için olduğu kadar Erzurum kentine ve halkına da katkı sağlayacak bir sürecin başlangıcı olma özelliği taşıyor. Tarihin her döneminde stratejik önemini koruyan, ülkemizin bağımsızlığı için yürüttüğümüz Milli Mücadele hareketinin başlangıç noktalarından biri ve kültürel mirası ile en kıymetli şehirlerimiz arasında yer alan Erzurum’da bulunmaktan gurur duyuyoruz. Otokoç 2. El Erzurum bayimiz, ortaya koyacağı hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti ve yüksek performans ile yurt genelinde açılacak yeni bayilerimiz için de son derece ilham ve cesaret verici bir örnek teşkil edecek. Bulunduğu bölgeye ve bölge halkına, ülke ekonomisine fayda sağlayan, Türkiye’nin yeni Otokoç 2. El noktası olarak şirketimize de değer katan Erzurum bayimiz Cindilli Otomotiv’i kutluyorum. Bu çerçevede Otokoç 2. El satış kanallarını 2024 sonuna kadar 20, 2026 yıl sonuna kadar 35, 2028 yılı sonuna kadar ise kademeli olarak toplamda 40’a yakın bayiye ulaştırarak her geçen gün daha da büyümeyi hedefliyoruz.""Erzurum için önemli bir yatırım"Erzurum’un önemli bir turizm ve sanayi merkezi olma yolunda ilerlediğini belirten Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise yaptığı konuşmada, “Buradan elde edilen gelirin yine burada yatırıma dönüşmesi son derece önemli. Bu açıdan böyle bir yatırımın açılışında bulunmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Ülkemizin en büyük yatırımcılarından biri olan Koç Topluluğu ve Koç Ailesi, her dönemde yurdumuzun pek çok bölgesinde olduğu gibi Erzurum’da da ekonomik faaliyetlerin gelişmesine katkı sağlayan hamleleriyle bir kez daha öne çıkıyor. Bu vesileyle Otokoç Otomotiv ve Cindilli Ailesi’nin bu girişimlerini tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi."Yüzde 60’ın üzerinde büyüme sağlamayı hedefliyoruz"Otokoç Otomotiv 2. El ve Filo Operasyonları Lideri Birkan Çalışkan, “Sektöre iş modelleriyle de liderlik eden ve ilham veren bir şirket olarak, Otokoç 2. El markası altında 2022 yılında oluşturmaya başladığımız bayilik ağımız büyümeye devam ediyor. Otokoç 2. El’in emin ellerde gelişmeye devam ettiğini görmek bizi son derece mutlu ediyor. Bu çerçevede bugün itibarıyla tarihi, kültürel değerleri ve geleneği ile bölgenin en önemli kentlerinden biri olarak konumlanan Erzurum’da da halkımızla buluşmaktan gurur ve memnuniyet duyuyoruz. Erzurum bayimiz Cindilli Otomotiv de bu süreçte heyecanla yanımızda olduğu için şirket belleğimizde ve gönüllerimizdeki yerini her zaman muhafaza edecek. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Erzurum‘un yanı sıra Denizli, Mardin, Hatay, Gaziantep, Kayseri, Sivas, Şanlıurfa, Malatya ve Kocaeli illerinde de Otokoç 2. El bayilerimizle hizmet veriyoruz. Yakın bir süre içinde Tekirdağ, Çorum ve Diyarbakır bayilerimiz de faaliyete geçecek. Potansiyel gördüğümüz tüm Türkiye coğrafyasında yayılımımızın devam edeceğine gönülden inanıyoruz. Şimdiye kadar sayısız ikinci el aracı yeni sahipleri ile buluşturduk. 2024’ün ilk 8 ayında 24 bin 583 adet ikinci el araç satışı gerçekleştirdik. Otokoç 2. El olarak bu yıl yüzde 60’ın üzerinde büyüme sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu."Hem Erzurumlulara hem de Türkiye’mize hayırlı olsun"Türkiye’nin iş yapan, üreten ve istihdam oluşturan küçük orta boyu işletmelerin omuzlarında büyüyen bir ülke olduğunun altını çizen Cindilli Otomotiv’in kurucusu ve bayi sahibi Muammer Cindilli, “Otokoç 2. El Erzurum bayilik açılışımızı gerçekleştirmekten ötürü son derece heyecanlı ve gururluyuz. Otokoç 2. El’in yıllardır geliştirip mükemmel hale getirdiği, tüketicilere güven ve avantaj sağlayan imkanlar, açılışını gerçekleştirdiğimiz bayiliğimiz sayesinde artık Erzurum ve çevresinde yaşayan vatandaşlarımız için de ulaşılabilir duruma geldi. Ülkemizin en büyük ve itibarlı markalarından Otokoç Otomotiv çatısı altında faaliyet gösteren Otokoç 2. El güvencesinin Erzurum’da çok önemli kazanımlar sağlayacağına ve sektöre değer katacağına inanıyoruz. İnşallah yürek yüreğe, el ele şehrimizi daha güzel yarınlara taşıyacağız. Otokoç 2. El bayiliğimizin hem Erzurumlulara hem de Türkiye’mize hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.