Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle spor alışkanlığını erken yaşlarda çocuklara aşılamak ve yeni yetenekleri keşfetmek amacıyla ilkokul ve ortaokullarda düzenlenen ‘Spor İstasyonları’ Projesine çocuklar büyük ilgi gösteriyor. Etkinlikler sırasında yetenekleriyle ön plana çıkan çocuklar alanında deneyimli eğitimciler tarafından takip edilerek kayıt altına alınıyor.Yeşilyurt İlçesinde farklı spor branşlarında yetenekleri olan ilkokul ve ortaokul öğrencileri, ‘Spor İstasyonları’ projesiyle takibe alındı. Malatya ve bölgede Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünü kuran ilk belediyeler arasında yer alıp, gençlere ve spora yatırım yapmayı öncelik haline getiren Yeşilyurt Belediyesi, gerek kendi bünyesinde kurduğu spor takımlarıyla gerekse de ilkokul ve ortaokul düzeyindeki eğitim kurumlarında yetenekleriyle ön plana çıkan öğrencilerin hayallerine ulaşmaları noktasında ciddi destekler veriyor.Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ‘Spor İstasyonları’ projesine start veren Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, her hafta bir okulu ziyaret ederek öğrenciler için spor alanları kurup, okul bahçelerini hareketlendiriyor. Basketbol, voleybol, masa tenisi, curlıng, langırt ve badminton etkinliklerine katılan minikler, hem spor yapıyor hem de hünerlerini sergileyerek var olan yeteneklerini gözler önüne seriyor.Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünde görevli alanında deneyimli eğitmelerin yanı sıra okullardaki beden eğitim öğretmenleri de yetenekleri öğrencileri tespit ederek, kayıt altına alıyorlar. Aileler, okul idarecileri ve öğretmenlerde başlatılan projeden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, öğrencilerin bu tür etkinlikler sayesinde derslerine daha iyi motive olduklarını, sosyalleştiklerini ve arkadaşlık ortamlarının daha iyi bir seviyeye geldiğini söylediler.Düzenlendiği her okulda büyük ilgi gören ‘Spor İstasyonları’ etkinliklerinin bu haftaki durağı ise Sütlüce İlkokulu oldu. Okul bahçesinde kendileri için özel olarak kurulan spor alanlarına yoğun ilgi gösteren öğrenciler, etkinliklere katılarak güzel anlar yaşadılar. Renkli ve hareketli bir ortamda geçen programın sonunda spor malzemesi dağıtımı yapıldı.Etkinlikleri yerinde takip eden Sütlüce Mahalle Muhtarı Mehmet Kılıç, “Kırsal mahallelerde yaşayan evlatlarımız bu tür imkânlara sahip olamıyor. Yeşilyurt Belediyemizin bu projesini bizler takdir ediyoruz, çok güzel bir hizmet. Çocuklarımızın yüzü gülüyor, farklı spor branşlarını öğreniyorlar, yetenekleri ortaya çıkıyor, emek sarf eden herkese teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.“En İyi Gençlik Projelerinden Bir Tanesi”Sportif faaliyetleri takip ederek öğrencilerin heyecanını paylaşan AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı Safa Berk Sevim ise, genç yetenekleri keşfetmek amacıyla başlatılan ‘Spor İstasyonları’ projesinin en iyi gençlik projelerinden bir tanesi olduğunu ifade ederken, Yeşilyurt Belediyesine ve katkı sunan herkese teşekkür edip, öğrencilere başarılar diledi.“Yetenekli Öğrencilerimizi Keşfediyoruz”Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli ise, ‘Spor İstasyonları’ projesi ile yetenekli öğrencileri keşfederek ülke sporuna kazandırmayı hedeflediklerini ifade ederken, şunları söyledi; “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle işbirliği halinde, çocuklarımızın fiziksel, mental ve zihinsel kapasitelerini geliştirmek, yeni yetenekleri keşfetmek ve spor alışkanlığının erken yaşlarda edinilmesine katkı sunmak adına başlattığımız ‘Spor İstasyonları’ projemiz büyük ilgi görüyor. Belediye Başkanımız Prof. Dr. İlhan Geçit’in de yakından takip ettiği bu ve benzeri tüm projelerimizle öğrencilerimizin ve gençlerimizin hem derslerinde hem de sosyal hayatlarında başarılı olmaları için çalışıyoruz. Bugünde Sütlüce İlkokulumuzun bahçesinde spor alanları kurduk, çocuklarımız futboldan basketbola, voleyboldan curlınga, langırttan masa tenisine kadar farklı branşlardaki etkinliklere katılarak yeteneklerini sergilediler. Çocuklarımız burada hem öğreniyorlar hem de eğleniyorlar. Kırsal bölgelerimizde sportif etkinliklere ulaşmaktan zorluk çeken yetenekli öğrencilerimizi bu proje sayesinde takip ediyoruz, onların hayallerine ulaşmaları için her türlü desteği veriyoruz. Etkinlikler sonunda hem okullarımıza hem de öğrencilerimize spor malzemeleri hediye ederek spor faaliyetlerin kalıcı ve sürdürülebilir hale gelmesini sağlıyoruz. Etkinliklerimize aralıksız devam edeceğiz” şeklinde konuştu.