Malatya Valisi Seddar Yavuz, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden inşa çalışmalarını ve şehrin güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan operasyonları anlattı. Vali Yavuz, deprem sonrası yapılan konut ve ticaret hak sahipliği çalışmalarının yanı sıra, güvenlik önlemlerinin artırıldığını da vurguladı.Malatya Valisi Seddar Yavuz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Vali Yavuz, toplantıda 2024 yılına ait güvenlik verilerini ve 6 Şubat depremlerinin ardından ilde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Ayrıca, deprem sonrası yapılan hak sahipliği çalışmaları ve emniyetin sağlanmasına yönelik yapılan operasyonları anlattı.Konuşmasına, gazetecilere teşekkür ederek başlayan Vali Yavuz, “6 Şubat deprem felaketinden sonra özellikle zorlu şartlarda halkımızın yanında yer alarak ve doğru bilgilerle hemşehrilerimizi bilgilendirerek büyük bir sorumluluk üstlendiniz. Bugün, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nüzü kutluyor, emekleriniz için teşekkür ediyorum” dedi. Yavuz, ayrıca 10 Ocak İdareciler Günü’nü de kutlayarak devletin ve milletin refahı için mesai gözetmeksizin çalışan tüm idarecilerin bu özel günü hak ettiğini belirtti.6 Şubat depremlerinin yıkıcı etkilerine değinen Yavuz, deprem sonrası sosyal dokunun da olumsuz etkilendiğini ifade ederek, “Bu büyük felaket, binalarımıza zarar verdiği kadar hayallerimize, geçmişimize ve geleceğimize de olumsuz etkiler bırakmıştır. Ancak bu felaketten sonra halkımızla birlikte önemli bir yeniden inşa süreci başlatmış olduk” dedi.Vali Yavuz, basın toplantısında şehrin güvenliğiyle ilgili yürütülen çalışmaları da gündeme getirdi. Malatya’da huzuru sağlamak amacıyla emniyet, jandarma ve istihbarat birimlerinin koordineli bir şekilde çalıştığını belirten Yavuz, “Malatya’da güvenliği daha iyi hale getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Güvenli bir ortam sağlamak için terörle mücadele, narkotik suçlarla mücadele ve trafik denetimlerini artırarak, halkımızın güvenliğini sağlamaya yönelik önemli adımlar atıyoruz” diye konuştu.Deprem sonrası konut ve ticaret hak sahipliği çalışmalarıVali Yavuz, depremin ardından yapılan hak sahipliği çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Vali Yavuz, Malatya’da 80 bin 665 hak sahibinin bulunduğunu, 72 bin 544 kişinin konut, 8 bin 121 kişinin ise ticari hak sahipliği elde ettiğini belirtti. Yavuz, 19 bin 751 konutun kura çekiminin tamamlandığını ve 19 bin 72’sinin anahtar teslimlerinin yapıldığını da söyledi.Vali Yavuz, deprem sonrası yerleşim alanlarının genişletilmesi kapsamında yapılan çalışmalara da değindi. Malatya’ya atandığında yalnızca 3 olan rezerv alan sayısının bugün itibarıyla 45’e yükseltildiğini açıklayan Vali Yavuz, 2024 yılına dair umut dolu mesajlar vererek, şehirdeki yeniden inşa sürecinin hızla ilerlediğini ve halkın güvenliğini sağlamak için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.