Ankara Arena’da adeta bir şölen havasında geçen kongre, hem teşkilat mensuplarının hem de vatandaşların yoğun ilgisiyle mahşeri bir kalabalığa sahne oldu.

Kongrede Elazığ’dan Prof. Dr. Sacid Günbey, Nureddin Gül, Dr. Fatih Öztek, Mehmet Gül ve İbrahim Gök’ün Asil MKYK üyeliğine seçilmesi teşkilatta heyecan ve gurur yaşatırken; Mehmet Tan’ın Yedek MKYK üyeliğine, Ömer Ateş’in ise Yüksek Disiplin Kurulu üyeliğine getirilmesi, Elazığ teşkilatının genel merkezdeki temsil gücünü tarihi ölçüde artırdı. Bu gelişmeler, Elazığ’ın parti içindeki ağırlığının her geçen gün daha da büyüdüğünü gösterdi.

Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Av. Erhun Karakuş, kongrenin ardından yayımladığı geniş kapsamlı teşekkür mesajında şu ifadelere yer verdi:

“3. Olağan Kongremizi, Elazığ’ımızın dört bir yanından gelen kıymetli hemşehrilerimizin ve Türkiye’nin çeşitli illerinden teşrif eden dava kardeşlerimizin desteğiyle büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirdik. Bu güçlü katılım, milletimizin Yeniden Refah Partisi’ne olan inancını ve teveccühünü bir kez daha en net şekilde ortaya koymuştur. Kongremize katkı sunan, emek veren, salonu dolduran tüm vatandaşlarımıza ve teşkilat mensuplarımıza yürekten teşekkür ediyorum.”

Karakuş, Elazığ’ın genel merkez parti yönetimindeki etkinliğinin artmasının önemine dikkat çekerek şöyle devam etti:

“Elazığ’ımızı genel merkezde temsil edecek olan Prof. Dr. Sacid Günbey, Nureddin Gül, Dr. Fatih Öztek, Mehmet Gül ve İbrahim Gök’ün Asıl MKYK üyeliklerini tebrik ediyor, kendilerine başarılar diliyorum. Yedek MKYK üyeliğine seçilen değerli başkanımız Mehmet Tan’ı ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliğine getirilen Ömer Ateş’i de tebrik ediyorum. Bu görevlendirmelerin şehrimiz, teşkilatımız ve davamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”

Av. Karakuş, kongrede ortaya çıkan enerji ve birliktelik ruhunun yalnızca bir organizasyon başarısı değil, aynı zamanda yaklaşan seçimlerin habercisi olduğunun altını çizdi:

“Bu kongrede yaşadığımız coşku, samimiyet ve kararlılık sadece bugünün heyecanı değil; Elazığ’da ve Türkiye’de yaklaşan seçimlerin sonuçlarına doğrudan etki edecek güçlü bir motivasyondur. Teşkilatımızda gördüğümüz dinamizm, vatandaşlarımızın gösterdiği yoğun ilgi ve kongre salonundaki atmosfer seçim sürecine büyük bir ivme kazandıracaktır. Bu birliktelikle, milli görüşün ahlaklı belediyecilik ve adil yönetim anlayışını Elazığ’da daha geniş kitlelere ulaştıracağımıza inanıyorum.”

Karakuş, mesajının sonunda tüm teşkilat mensuplarına birlik, dayanışma ve kararlılık çağrısı yaparak, hedeflerinin Elazığ’da ve Türkiye’de daha güçlü bir Yeniden Refah olduğunu belirtti.