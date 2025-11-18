Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi Av.İbrahim Gök; “Kıymetli hemşehrilerim,Öncelikle Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğinebizleri layık gören Muhterem Genel Başkanımız Sayın Dr. Fatih Erbakan’a şükranlarımı sunuyorum.”

Bizler çok uzun ve meşakkatli bir yoldan geliyoruz. Davamız menzilimiz, amacımız insanlığın geleceğidir . Tüm insanlık alemenin refahı ve kurtuluşu için canla başla çalışıyoruz. Milletimizin duasına talibiz. Bizi hayırla yâd edecek, ahlaklı nesiller yetiştirecek, yarınlar inşa etmek için, bu göreve getirilmekten mutluyuz. Ancak sorumluluğumuz bir kat daha arttığını biliyoruz. Şehrimiz ve ülkemiz için yer, mekân ve zaman mefhumu gözetmeksizin bu aziz millete hizmet etmenin onur ve şerefini yaşıyoruz. Yeniden Refah Partimiz kuru bir cihangirlik kavgasının partisi olmayıp, tam aksine tüm yurttaşları, adil, eşit haklara, hukukun üstünlüğüne sahip bir ülkede yaşatmanın mücadelesinin adıdır. Buradan da ilan ediyoruz ki, Aziz şehrin asil evlatlarıyla yek vücut olup, yeniden ayağa kalkmanın vakti gelmiştir. İmtiyazlıların ve seçkin elit zümrenin değil, ezilmişlerin mazlumların, işsiz olan gençlerin, yatırım bekleyen tüccarın, esnafın, ekonomisi bozulmuş emeklinin, memurun, yaşlının, hastanın, hülasa kavganın, şiddetin, nefretin kinin olmadığı, herkesin özlemle beklediği yeni bir dünya nizamının, milli görüşün iktidarıyla kurmak için geliyoruz. Bu vesileyle ilimizde MKYK üyeliğine seçilen diğer yol arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum Zafer hakkındır. Zafer yakındır...” ifadelerine yer verdi.

