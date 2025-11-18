Elazığ Elektronikçiler Fotoğrafçılar ve Saatçiler Esnaf ve Sanatkârlar Odası, geçmiş yıllarda bir fotoğrafçı ile müşteri arasında yaşanan ve Yargıtay’a taşınan davanın yeniden gündeme gelmesi üzerine kamuoyuna açıklamada bulundu.

Oda tarafından yapılan açıklamada, söz konusu olayın 2010’lu yıllarda meydana geldiği ve olayda adı geçen fotoğrafçının bugün aktif olarak mesleğini sürdürmediği belirtildi.

Günümüzde Elazığ’daki fotoğrafçı esnafının, meslek etiğine ve kişisel verilerin korunmasına büyük önem verdiğinin vurgulandığı açıklamada, müşteri rızası olmadan hiçbir fotoğrafın paylaşılmasının, yayınlanmasının veya kullanılmasının mümkün olmadığı ifade edildi.

Fotoğrafçıların tüm müşterileriyle yazılı sözleşme ve açık rıza beyanı doğrultusunda çalıştığına dikkat çekilen açıklamada, olası hukuki ihtilafların önüne geçmek amacıyla albüm teslimi, dijital arşivleme ve sosyal medya paylaşımlarında mevzuata tam uyum gösterildiği kaydedildi.

Açıklamada, geçmişte yaşanan münferit bir olayın bugünün fotoğrafçı esnafına mal edilmemesi gerektiği belirtilerek, sektörde güven kaybına neden olacak söylemlerden kaçınılması istendi.

Elazığ Elektronikçiler Fotoğrafçılar ve Saatçiler Esnaf ve Sanatkârlar Odası, meslek mensuplarının kaliteli hizmet ve güven çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek kamuoyuna teşekkür etti.