

Gönüllülük esasına dayalı projeyle, Sivrice Gölü çevresinde çevre temizliği çalışması başlatıldı.Projeye destek veren Ercan Oto Grup’un sahibi ve İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümü öğrencisi Yüksel Ercan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Gazetecilik ve halkla ilişkiler öğrencilerimizle birlikte doğamız için buradayız. Göl çevresi ne yazık ki ciddi oranda kirlenmiş durumda. Vatandaşlarımızdan ricamız, buraya geldiklerinde çöplerini doğaya değil çöp kutularına bırakmalarıdır. Bu projeyle hem farkındalık oluşturmak hem de temiz bir çevreye katkı sunmak istiyoruz. Elazığlı olmayan ama Elazığ’a gönülden bağlı gençlerin bu duyarlılığı beni çok mutlu etti.”

Projede görev alan Gazetecilik 2. sınıf öğrencisi ve proje yöneticisi Sevcan Gültekin ise şunları söyledi:“Doğamıza sahip çıkmak, çevreye karşı duyarlılık oluşturmak adına buradayız. Amacımız, temiz bir göl çevresi sağlamak ve kamuoyunun dikkatini bu soruna çekmek. Bu projeyi hayata geçirmemizi sağlayan üniversitemize, topluluklarımıza ve desteklerinden ötürü Yüksel Ercan’a teşekkür ederiz.”

Projenin dört hafta boyunca süreceği, her hafta belirli gruplar halinde göl çevresinde temizlik çalışmalarının devam edeceği belirtildi. Öğrenciler bu çalışmalarla yalnızca temizlik değil, aynı zamanda toplumsal bilinç oluşturmayı hedefliyor.

“Sivrice Hazar Gölü Nefes Alsın” sloganıyla yürütülen bu proje, hem çevreye hem de gençliğin sosyal sorumluluğa bakışına dair önemli bir örnek teşkil ediyor.