Mesai başlangıcında gerçekleştirilen ziyarette, gece çalışan emekçilere kolaylıklar dilendi ve çalışma şartlarına ilişkin talepler yerinde dinlendi.

Gece vardiyası personeliyle sahada bir araya gelen Şube Başkanı Gökhan Arpa, temizlik işçilerinin şehrin düzeni ve temizliği için gösterdiği gayretin büyük bir değer taşıdığını vurgulayarak, “Şehrimizin temizliği için gece gündüz demeden çalışan tüm arkadaşlarımızın emekleri bizim için kıymetlidir. Fedakârlıkla yürütülen bu çalışmalar, Elazığ’ın daha yaşanabilir bir şehir olmasına büyük katkı sunuyor” ifadelerini kullandı.Ziyarette, çalışanların çalışma koşulları, talepleri ve yaşadıkları sorunlar üzerine değerlendirmeler yapıldı. Sendika heyeti, personelin her anında yanında olduklarını belirterek, moral veren bir atmosferde istişarelerde bulundu.

Gece vardiyasına başlayan çalışanlara kolaylık ve başarı dileklerini ileten heyetin ziyareti, personel tarafından memnuniyetle karşılandı. Hizmet-İş Sendikası Elazığ Şubesi, çalışanların emeğini yerinde görmenin ve onlara destek vermenin önemine vurgu yaparak, çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.



