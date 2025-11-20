YOLCU TRENİ NEDEN HÂLÂ AÇILMADI?

Başkan Biçer, depremde hasar gören tren raylarının onarımının ardından yük trenlerinin faaliyete başlamasına rağmen Adana–Elazığ yolcu tren hattının hâlâ hizmete alınmamasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. “Aynı hat üzerinde yük trenleri çalışırken vatandaşın kullandığı yolcu treninin kapalı tutulması hangi gerekçeyle açıklanabilir?” sorusunu yöneltti.

SİVRİCE’DE ADLİYE KAPATILMASI HÂLÂ İZAH EDİLMEDİ

Elazığ’ın Sivrice ilçesindeki adliyenin kapatılmasıyla vatandaşların mağdur edildiğini belirten Biçer, “Adliyenin kapatılmasıyla insanlar en temel hukuki işlemler için il merkezine gitmek zorunda kalıyor. Bu kararın gerekçesi nedir? İlçe halkının adalete erişimi neden zorlaştırıldı?” ifadelerini kullandı.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ’NDE SU ÜRÜNLERİ BÖLÜMÜ NEDEN KAPATILDI?

Fırat Üniversitesi’nde Su Ürünleri Bölümü’nün kapatılmasının eğitim açısından ciddi bir kayıp olduğuna değinen Biçer, bölgenin tarım ve su kaynakları potansiyeli göz önündeyken böyle bir bölümün kapatılmasının anlaşılır olmadığını vurguladı. “Bilimsel üretimin ve uzman yetiştirmenin önemi bu kadar büyükken bölümün kapatılması hangi planlamaya dayanıyor?” diye sordu.

TOKİ MAĞDURİYETLERİ ARTIYOR

Başkan Biçer, deprem sonrası TOKİ süreçlerinde yaşanan karmaşa, gecikmeler ve mağduriyetlerin de giderek arttığını belirterek, “Vatandaşlarımız hem barınma hakkının gecikmesi hem de ek mali yükler nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor. TOKİ’nin bölgedeki uygulamalarında ciddi bir denetim ve şeffaflık eksikliği bulunmaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.

DEVA Partisi Elazığ İl Başkanı Fetih Ahmet Biçer, tüm bu konularda hükümeti açıklama yapmaya ve gerekli adımları atmaya çağırarak, Elazığ halkının sesi olmaya devam edeceklerini ifade etti.