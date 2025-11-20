KONGREYE ÖNEMLİ İSİMLER KATILACAK

22 Kasım Cumartesi günü Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan 4. Olağan İl Kongresine İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı, Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez katılacak.

“BAŞKANIMIZIN TECRÜBESİ PARTİMİZE DEĞER KATACAK”

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Burak Özgül, İl Başkanı Sabahattin Bulut’un bilgi birikimine ve yönetim tarzına olan güvenini dile getirerek şunları söyledi:

“İl Başkanımızla yaklaşan 4. Olağan İl Kongresi öncesi değerlendirmelerde bulunduk. Tecrübesi, deneyimi ve bilgi birikimiyle partimizi hak ettiği yerlere taşıyacağına inanıyoruz. Kendisine başarılar diliyorum. Tüm üyelerimizi de Başkanımıza destek olmaya davet ediyorum. 22 Kasım Cumartesi günü Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan 4. Olağan İl Kongresine İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı, Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez katılacak. Partimizin önemli iki isminin katılımının kongreye hem motivasyon hem de siyasi anlamda güç katacak. Tüm Elazığlı vatandaşlarımızı Cumartesi gerçekleştireceğimiz il kongresine davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.