Elazığ İl Başkanlığı için gerçekleştirilen temayül yoklamasında partililer tercihini yaptı.

Yapılan oylamada, daha önce de CHP Elazığ İl Başkanlığı görevini yürüten Coşkun Çağlar Duran 31 oy alarak birinci sıraya yerleşti. Diğer aday Onur Özkan ise 25 oyda kalmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ İl Başkanlığı seçimi sonuçlandı. Seçim sonucuna göre, daha önce de il başkanlığı görevini üstlenen Avukat Çağlar Duran, yeniden il başkanı seçildi.

GÖZLER 19 EKİM’DEKİ GENEL KURULDA

Elazığ’da örgüt oyunu Avukat Çağlar Duran’dan yana kullanırken, gözler 19 Ekim’de gerçekleştirilecek genel kurulda. Karşısına aday çıkmazsa, CHP Elazığ İl Başkanlığı görevine yeniden Çağlar Duran’ın seçilmesi bekleniyor.