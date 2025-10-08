Ziyaret kapsamında esnaflarla bir araya gelen Başkan Alan, sektörün mevcut durumu hakkında bilgi aldı, esnafların sorunlarını dinledi ve çözüm önerileri üzerine istişarelerde bulundu. Şehrin ekonomik kalkınmasında önemli bir yere sahip olan esnafların her zaman yanında olduklarını belirten Alan, “Bizleri sadece iş yerlerinde değil, gönüllerinde de misafir eden kıymetli esnaflarımıza teşekkür ediyor, bol ve bereketli kazançlar diliyorum,” dedi.

“SANAYİ BÖLGESİ İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR ATILIYOR”

Ziyaret sırasında TEKNOVA OSB’ye yönelik yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Alan, TEKNOVA OSB’nin altyapısına yönelik projelerin hızla ilerlediğini belirtti. Özellikle TEKNOVA OSB ile ilgili konularda Elazığ Valisi’nin büyük bir hassasiyet gösterdiğini vurgulayan Alan, “Sayın Valimizle her görüştüğümüzde, kendisi sürece bizzat dahil oluyor ve gerekli tüm talimatları anında veriyor. Bu anlamda çok şanslıyız. Valimizin desteği sayesinde, sürecin en hızlı ve sorunsuz şekilde ilerleyeceğine inanıyorum,” ifadelerini kullandı. Başkan Alan, Elazığ’ın sanayi ve üretim potansiyelinin daha da geliştirilmesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini sözlerine ekledi.