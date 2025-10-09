Elazığlı, İstanbul’da yaşayan ve özel bir şirkette üst düzey yöneticilik yapan Burak Aytekin, Anahtar Parti Genel Merkezi’nde önemli bir göreve getirildi.

Anahtar Parti Genel Merkezinde yeni bir atama gerçekleştirildi. Elâzığ doğumlu, İstanbul’da yaşayan ve özel bir şirkette üst düzey yöneticilik yapan Burak AYTEKİN, Anahtar Parti AR-GE ve Parti İçi Eğitim Okulu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Görevlendirme, Anahtar Parti Genel Başkanı Sayın Yavuz AĞIRALİOĞLU tarafından onaylanırken, AR-GE ve Parti İçi Eğitim Okulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Özcan GÜNGÖR’ün de önerisiyle gerçekleşti.

Atamasının ardından açıklama yapan Burak Aytekin, şu ifadeleri kullandı:“Anahtar Parti AR-GE ve Parti İçi Eğitim Okulu Başkan Yardımcılığı görevine atanmış olmanın onurunu ve sorumluluğunu yürekten hissediyorum. Bu güveni bana emanet eden Genel Başkanımız Sayın Yavuz AĞIRALİOĞLU’na ve vizyonuyla yol gösteren Başkanımız Sayın Prof. Dr. Özcan GÜNGÖR’e şükranlarımı sunarım.

Bilginin ve bilimin ışığında, yenilikçi fikirlerle teşkilatımızın ufkunu genişletmek ve Anahtar Parti’yi Türkiye’nin geleceğine hazırlamak için azimle çalışmaya kararlıyız.”

Aytekin’in bu göreve atanması, Elazığlı bir isim olarak bilgiye, bilime ve yenilikçi siyasete dayalı bir anlayışı öne çıkaran Anahtar Parti’nin genç ve dinamik kadrolarına olan güveninin bir yansıması olarak değerlendirildi.

Burak Aytekin, Elâzığ doğumlu olup İstanbul’da yaşamakta ve özel bir şirkette üst düzey yöneticilik yapmaktadır. Halk/Çevre sağlığı projelerinde aktif rol almış, çeşitli sivil toplum girişimlerinde idari yönetimlerde görev üstlenmiştir.



