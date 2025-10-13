Biçer, “Elazığ’ın bereketli toprakları, üreticimizin emeği ve ülkemizin tarımsal itibarı yanlış politikaların bedelini ödememelidir. Tarım ve Orman Bakanlığı sessizliğini bozmalı, üreticiyi ve halk sağlığını koruyacak acil önlemler almalıdır” dedi.

“ELAZIĞ TARIMDA BÜYÜK POTANSİYELE SAHİP AMA DESTEK GÖREMİYOR”

Biçer, Elazığ’ın bağcılık, tahıl ve sebze üretimiyle Doğu Anadolu’nun tarımda öne çıkan şehirlerinden olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

“Üreticimiz zor koşullarda çalışıyor, küresel rekabet içinde ayakta durmaya çabalıyor. Ancak denetimsiz ilaçlama, yetersiz eğitim ve altyapı eksikliği yüzünden ürünlerimiz uluslararası pazarlarda geri çevriliyor. Bu tablo çiftçinin alın terini boşa çıkarıyor, ihracatta ülkemizin itibarını zedeliyor. Plansız ve ilgisiz tarım politikaları Elazığ’ı ve Türkiye’yi geriye götürüyor.”

“BAKANLIK ŞEFFAF OLMALI VE SORUMLULUK ALMALI”

Biçer, Tarım ve Orman Bakanlığı’na açık çağrıda bulundu:“İhraç edilen ürünler hangi analizlerden geçiriliyor? Geri gönderilen ürünler kamuoyuna neden açıklanmıyor? Çiftçiye pestisit kullanımı, depolama ve ürün saklama konusunda yeterli eğitim sağlanıyor mu? Türkiye’nin tarımsal güvenilirliğini yeniden kazanması için hangi adımlar atılacak? Bakanlık susmamalı; şeffaf ve sorumluluk sahibi bir şekilde hareket etmelidir.”

“DENETİM VE MODERN TARIM UYGULAMALARI GÜÇLENDİRİLMELİ”

Biçer, çözüm için önerilerini şöyle sıraladı:“İhracata gidecek ürünler için zorunlu kalıntı ve toksin testleri uygulanmalı. Çiftçilerimize modern tarım teknikleri ve pestisit kullanımı konusunda düzenli eğitim verilmeli. Elazığ gibi önemli üretim merkezlerinde depolama ve kurutma altyapısı desteklenmeli. Gıda izlenebilirliği şeffaf ve güvenilir bir sistemle sağlanmalıdır. Böylece hem üretici hem tüketici korunur.”

“TARIM YOK SAYILIRSA GELECEĞİMİZ DE YOK OLUR”

DEVA Partisi Elazığ İl Başkanı Fetih Ahmet Biçer, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:“Tarım, sadece ekonomik bir sektör değil; halk sağlığının ve ülkemizin geleceğinin teminatıdır. Çiftçiyi yalnız bırakan, denetimi zayıf, plansız politikalarla bu ülkenin geleceğini tehlikeye atamazsınız. DEVA Partisi olarak biz üreticinin emeğini savunacak, tüketicinin sağlığını koruyacak ve Türkiye’nin tarımsal itibarını yeniden yükseltecek bir anlayışın yanındayız.”