Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Av. Erhun Karakuş ve yönetim kurulu üyeleri, haftalık kamu kurumları ziyaretleri kapsamında Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ve KOSGEB Elazığ İl Müdürü Şaban Yaşa’yı ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde kurumların çalışmaları hakkında istişarelerde bulunulurken, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen “Geleceğe Nefes Ol” projesine de anlamlı bir katkı sunuldu. İl Başkanı Av. Erhun Karakuş, proje kapsamında İl Emniyet Müdürü Karayel ve KOSGEB İl Müdürü Yaşa adına dikilecek fidanların belgelerini takdim etti.

Parti heyeti, hem kamu kurumlarıyla dayanışmayı güçlendirmeyi hem de çevreye duyarlılığı artırmayı hedefleyen bu ziyaretleri önümüzdeki haftalarda da sürdürecek.

İl Başkanı Av. Erhun Karakuş’un Açıklaması:“Yeniden Refah Partisi olarak toplumun her kesimiyle diyalog içinde olmayı ve iş birliğini önemsiyoruz. Kamu kurumlarımızın değerli yöneticilerini ziyaret ederek hem çalışmalarını yakından tanıyor hem de şehrimizin geleceğine dair fikir alışverişinde bulunuyoruz.

Tarım ve Orman Bakanlığımızın yürüttüğü ‘Geleceğe Nefes Ol’ projesine bizler de küçük bir katkı sunmak istedik. Her bir fidan, geleceğe bırakılan bir umut, doğaya verilen bir sözdür. Bu anlayışla, ziyaretlerimizi toplumun tüm kesimlerine yayarak sürdüreceğiz.”