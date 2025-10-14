Esnaf ziyaretlerini sürdüren Aslan, sahada karşılaştığı yoğun ilginin kendilerini motive ettiğini belirterek, göreve geldikleri takdirde esnafın sesi ve güvencesi olacaklarını söyledi.

Kent ekonomisinin önemli bir parçası olan marangoz ve mobilyacı esnafının yıllardır çözüm bekleyen sorunlarının farkında olduklarını dile getiren Aslan, “Esnafımızın sorunlarını çok iyi biliyoruz. Ekip arkadaşlarımızla göreve gelmemiz halinde esnaflarımızın sorunlarını çözmek için gece gündüz çalışacağız” dedi.

“MARANGOZULAR SİTESİNİ ELAZIĞ’A KAZANDIRACAĞIZ”

Elazığ Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkan Adayı Talip Aslan “İlimize modern bir marangozular sitesini kazandırmak için elimizden geleni yapacağız. Zor şartlarda, dağınık şekilde üretim yapan esnaflarımızı tek çatı altında toplayacağız. Bu sayede hem üretim kalitesi artacak hem de esnafımız daha güvenli ve ferah ortamlarda çalışabilecek.”

Aslan, projenin sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal bir dönüşüm sağlayacağını da vurguladı. Yeni siteyle birlikte esnafın birbirine daha yakın olacağını, dayanışma ruhunun güçleneceğini ifade etti.

“ADİL, ŞEFFAF VE KATILIMCI BİR YÖNETİM ANLAYIŞI”

Seçim çalışmalarında sık sık “birlik ve beraberlik” vurgusu yapan Talip Aslan, oda yönetiminde kişisel çıkarların değil, ortak menfaatlerin öne çıkacağını söyleyerek “Bizim tek derdimiz esnafımızdır. Odamızı her zaman adil, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla yöneteceğiz. Esnafımızın her bir kuruşunun hesabını vereceğiz. Kapımız herkese açık olacak. Sözümüzü tutacağız, hizmetimizi göstereceğiz.”

“BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ”

Aslan, konuşmasının sonunda tüm meslektaşlarına çağrıda bulunarak, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek “Bu seçim bir değişim seçimidir. Hep birlikte el ele verirsek, odamızı daha güçlü, daha saygın bir yapıya kavuşturabiliriz. Her zaman söylediğim gibi; biz birlikte başaracağız.” Dedi.

