GAZZE İÇİN ANLAMLI BİR GECE

Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi’nde 16 Ekim Perşembe günü saat 18.30’da düzenlenecek programda, ezgiler ve marşlar seslendirilecek. “Gazze Destek Gecesi” adıyla gerçekleştirilecek etkinlikte öğrenciler tarafından şiirler okunacak, sinevizyon gösterileriyle Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekilecek.

SUMUD FİLOSU AKTİVİSTİ SİNAN AKILOTU KATILACAK

Programda, Elazığ’dan Sumud Filosu’na katılan aktivist Sinan Akılotu da yer alacak. Akılotu, Gazze yolculuğu ve yaşadığı tecrübeleri paylaşacak. Ayrıca Elazığ’ın yetiştirdiği Emekli Müftü Celal Sürgeç de gecede konuşma yaparak dua bölümüyle programa katkı sunacak.

GENÇLERDE FARKINDALIK OLUŞTURULACAK

Etkinlikte Gazze’de yaşanan zulme dikkat çekilmesi, gençlerde farkındalık ve duyarlılık oluşturulması hedefleniyor. Milli ve manevi değerlere vurgu yapılacak programda, mazlum coğrafyalara karşı sorumluluk bilincinin güçlenmesi amaçlanıyor.