

1980 yılında kurulan ve modern kadın giyiminin öncülerinden biri olarak bilinen Batik, şehirdeki moda severlerle buluşacak.

Yeni mağaza, 18 Ekim Cumartesi günü saat 14.30’da düzenlenecek törenle kapılarını açacak. Elazığ’ın en işlek noktalarından biri olan Sürsürü Mahallesi Malatya Caddesi üzerinde hizmet verecek mağaza, geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor.

Batik, modern ve rahat tasarımlarıyla her yaşa hitap eden koleksiyonlarıyla tanınıyor. Marka, kadınların her mevsim şık ve konforlu giyinme arzusuna yanıt verirken, yeni mağazasıyla Elazığlı kadınlara da benzersiz bir alışveriş deneyimi sunmayı hedefliyor.

Açılış günü özel indirimler ve sürpriz etkinliklerle renklenecek. Şehrin moda tutkunları için kaçırılmayacak bir etkinlik olması bekleniyor.

